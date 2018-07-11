台风来袭台北三县市放假不同调 柯文哲被网友大骂

原标题：北北基“一台各表” 台评论员：玛利亚台风恐变“骂你呀”政治风暴

台北市长柯文哲（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]玛莉亚台风袭台，台北、新北、基隆三县市（北北基）在是否放假的问题上不同调。台北市、基隆市今正常上班上课，新北市则停止上班上课，堪称史上“最乱台风假”。由于上班不方便，台北市长柯文哲的脸书（Facebook）更被不满的网友灌爆。对此，岛内政治评论员黄子哲表示，三个紧邻的生活圈县市居然“一台各表，就无共识”。黄也戏称，玛莉亚台风会不会变成“骂你呀”政治风暴，很快就会揭晓，“但柯文哲恐怕承受最大的风险”。

据台湾“中时电子报”7月11日报道，昨晚“北北基共同圈”正式破裂，新北市政府率先宣布今日停班停课，台北市政府则在当晚9时50余分宣布今日上班上课，而基隆市政府官方网站也与台北同步跟进宣布“基隆市11日上班上课”。然而，昨天下午四点停班停课引发的交通混乱，已经造成民众强烈不满，台北市一宣布今天照常上班上课，让许多等待已久的网友听到消息全傻眼，爆气大骂。

对此，黄子哲表示，北北基不同调，今天会造成的大混乱已经可以预见。虽然气象部门的预测，11日6时至12时，阵风及平均风力没有超出停班课标准，不放假是有所本，但黄说经过一夜的台风摧残，市区满目疮痍恐怕在所难免。“隔天一早若路树被四处吹倒、路灯或广告看板掉落挡在道路及人行道上、积水未散、交通号志故障、停水断电等各式灾害不轻，市府或政府相关单位有足够能力在一早就完全排除或恢复吗？”

他又质疑，在这种状况下，去上班上课的民众有安全上的风险，有再次交通大瘫痪的可能，也有生活极大不便的挑战。尤其是在人口稠密的台北市，柯文哲有评估进去吗？今天的确未达放台风假标准，柯P当然可以选择不放假，也可能博得“柯神”的美名，甚至可打脸朱立伦。但黄说若错估台风过后台北市的灾害程度以及善后速度，也可能让柯文哲被狂批猛电。“对的台风假让首长上天堂，错的台风假也会让首长下神坛。台风退了，就知道谁没脑子”。

台北市长柯文哲稍早受访时表示，“昨天讲下午4点不用下课，应该讲晚上不用上班，没事赶快早点回家，我这个也学到一课”。

北北基地区10日下午四点开始停班停课，让民众提早1至2个小时下班避开暴风雨，然而，却造成捷运（地铁）站人潮挤爆，不少民众表示捷运每列车厢都是满的，根本上不了车，照片曝光网友也看傻，直呼“根本跨年”。

责任编辑：桂强