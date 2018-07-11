宁波人大落马副主任：吃过树皮 后对拉菲情有独钟

原标题：宁波人大落马副主任苏利冕：曾吃过树皮，后对拉菲情有独钟

“今天是三月初四，也是我62岁的生日。本来今天是我退休、离开办公室回家颐养天年的日子，但现在我却站在被告席上。走到这一步，是我自食其果、咎由自取，对法院下一步的判决，我都认罪接受、绝不上诉。”4月19日上午，浙江省宁波市人大常委会原副主任、市总工会原主席苏利冕在法庭上真心忏悔。

庭审现场。“浙江省纪委省监委网站”微信公众号 图

这一天，浙江省舟山市中级人民法院一审公开开庭审理苏利冕涉嫌受贿案。当天正是苏利冕62岁生日，当地惯例，在人大和政协工作的正厅（局）级干部，一般都在这个年龄退休。但这对苏利冕来说已成了奢望。

2017年10月30日，经浙江省委批准，浙江省纪委监委决定对苏利冕进行纪律审查和监察调查。经查，1994年至2017年间，苏利冕利用担任慈溪市副市长兼慈溪经济开发区管委会主任，余姚市市长、市委书记，宁波市政府秘书长、副市长、市人大常委会副主任等职务上的便利，为相关单位和人员在企业经营、项目投资、银行贷款等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物折合人民币900余万元。

既想当官、又想发财

“拉菲苏”，是当地干部群众给苏利冕起的绰号。因他穿衣讲名牌、吃喝讲排场，尤其对拉菲红酒情有独钟，不仅家中藏酒数百瓶，更自称“一口就能尝出年份”。

43年前，刚分配到慈溪县逍林供销分社百货部的苏利冕很“拼”，工作没有休息日，吃住都在单位。一年半后，21岁的他就成为岗位技术能手并出任百货部一部门领导。“那时，很想做出点贡献。”1977年正月，一艘载着单位货物的货船在码头沉没了，他不顾刺骨严寒，第一个跳下水去打捞货物。“水里结着冰碴子，那时候真是一心只想着工作。”

百货部组长、副经理，供销合作社副主任、主任，慈溪市财贸办公室主任、市委办公室主任、副市长……不到20年，他从一名普通的营业员走上处级领导岗位，职务提升了，但思想认识却不进反退。

“我总认为学习是虚的，做好工作才是实打实的。”苏利冕在忏悔书中写道。政治学习长期缺失，而身边求他办事的人越来越多，苏利冕有些飘飘然起来。

自我感觉日益良好，让苏利冕忘了公权力到底该姓什么。“帮别人办了事，事后别人谢我，感觉是礼尚往来。”1994年4月，任慈溪市副市长仅一个月，苏利冕就在广东省顺德市某酒店房间内收受了某商人所送的港币4万元。

理想信念缺失、思想认知错位，让苏利冕在此后23年的行为越发偏离正轨。从慈溪到余姚再到宁波，随着结识的老板“朋友”越来越多，他在享受被请托时“高人一等”优越感的同时，竟然异想天开，妄想“既拥有领导干部的政治和社会地位，受人尊敬；又想成为身家不菲的老板，有‘朋友’们一样的资产和身价”。

有了这样的想法，商人老板就成了他接触较多的一类人，“在他们身上最能捕获‘商机’。”心知肚明的商人老板们，也纷纷投其所好，向苏利冕输送更多非法利益。

1998年至2015年间，苏利冕先后16次收受某公司老板所送港币共计43万元；2005年至2016年，每逢春节苏利冕就会收受某老板送来的商场购物卡，先后12次共计价值32万元；此外，苏利冕还笑纳了多件价值不菲的古董。作为回报，苏利冕自然也甘于效劳，为“朋友”们的项目打招呼、违规协调有关事项。

“自己就是从收取小额礼金礼卡开始，逐渐到贵重物品，甚至巨额财物，最终走上了犯罪道路。”苏利冕忏悔道。

享乐主义如野草般疯长

2007年5月，51岁的苏利冕走上了宁波市副市长的岗位。

“算算时间，‘船到码头车到站’，政治前途很清楚了，更应该抓住时间‘潇洒人生’，该享乐就享乐，该吃喝就吃喝，吃点拿点是小毛病，不必较真。”苏利冕回忆，自己在慈溪、余姚工作时，还比较谨慎，多次拒绝一些巨额礼品礼金。但当对仕途不再抱有期望时，他彻底放纵了自我，“我没吃拿卡要，他们主动给，我也愿意拿，两厢情愿”。

苏利冕收受大额钱款的行为多数发生在这一时间点后。2007年11月，他以明显高于市场价的价格，将一处房产出售给某老板，经价格认定，明显高于市场价部分为161.92万元；2014年4月，苏利冕重施故伎，以高于市场价出售某公司股份的方式，收受某老板168.62万元；2007年至2010年间，苏利冕先后3次收受某老板所送现金、手表及家具等财物，折合人民币152.81万元。此时，他笑纳的古董也更具价值，如价值90余万元的白玉壶、160余万元的清乾隆茶叶末釉六方贯耳瓶等。

2012年4月，苏利冕出任宁波市人大常委会副主任。“那时，他眼见仕途到了‘最后一站’，行事更加肆无忌惮，严重损毁了党员领导干部的形象。”在当地，“拉菲苏”是出了名的重享乐、胆子大、爱张扬。他不仅喜欢吃喝，且以“食不厌精，脍不厌细”自我标榜，常在酒局饭桌上对红酒、菜色品头论足，“让请客的老板们下不来台”；他注重个人享受，追求名牌，家中衣柜挂满了名牌服饰；几十万元的名表他敢收也敢戴，而且“敢变换着款式戴”，引得干部群众议论纷纷；他还有多位“女友”，公然“成双入对”出席各种场合，造成了恶劣的社会影响。

2012年，中央八项规定出台后，苏利冕也喊过“领导干部要严以律己”的口号。“不少原来联系的老板、部下送来的礼金礼卡，我还是照常收下；规定工作时不能喝酒，我还是会在小范围里经常喝；虽然大的宾馆、酒店不去了，但有些单位、企业的食堂还是常去；身兼市总工会主席，我还违反规定，指示下属在接待时违规准备酒水招待客人，改头换面以农副产品、当地名优特产的名义公款送礼。”苏利冕交代。

享乐主义在苏利冕的心中如野草般疯长，他已经找不回38年前入党宣誓时的那份初心。

家风败坏，一家三口全被查

在宁波叱咤风云的“苏市长”“苏主任”，其心中有着一份难以割舍的家庭情结。

虽然穿过许多名牌服饰，但最让苏利冕难忘的是他人生中的第一件毛衣，“那是我19岁时，我娘去世留下的旧毛衣，姐姐拆线后重新编织，我才穿上了人生第一件毛衣。”而他的第一件新毛衣，是他妻子在两人结婚前为他织的。提起这两件毛衣，苏利冕掩面而泣。

“我出生在困难时期，吃过草根树皮，记得小时候，有一次还饿晕过。”体会过贫穷的滋味，从工作第一天起，苏利冕就下定决心，要干好事业、创造财富，让子孙后代过上好日子。

“君子爱财，取之有道。”违纪违法积累起的不义之财，不仅让苏利冕走上了犯罪道路，也败坏了他的家风。“笑纳礼金礼卡，甚至拿人钱财收受贿赂，家庭成员都或多或少有所参与，特别是我儿子参与较多。”调查发现，其儿子除在当地参与收受礼金、古董外，在出国留学时也曾收受老板赞助的“零用钱”。

“我儿子回国后，不愿去事业单位或国企，要自己经商办企业。他经营过红酒、古董生意，但没赚到钱，花钱反而大手大脚。经商办企业的本事没学好，而我的不良习气在他身上暴露无遗。”苏利冕说，为教育好儿子，他磨破嘴皮子进行说教，也带儿子去过革命教育基地接受教育。“没做出榜样，说教一百遍也没有用。我的不良作风影响了家人，后来我们家3名成员被留置，这个悲剧是我一手造成的。”

儿子不争气，3个孙子的开销花费日益增多，而自己又马上要退休，这让苏利冕的内心充满了危机感。“抓紧时间，为子孙多积累一些钱财。”苏利冕反思说，仅从物质上满足子女是不够的，更需要加强精神层面的教育，如果后者缺失，整个家庭都会走向崩溃。

“家人原来以我为荣，现在以我为耻，我要好好接受改造，争取在余下的人生道路上做一些对社会有用的事。”苏利冕忏悔道。

2018年6月27日，舟山市中级人民法院一审宣判：苏利冕犯受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；扣押在案的赃款和部分赃物折价款共计人民币677.2014万元及名牌手表5块，字画古董等物件4件（幅），予以没收，上缴国库。

来源：中国纪检监察报

责任编辑：吴金明