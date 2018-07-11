韩正：加快推进抗癌药降价 减轻医药费用负担

原标题：韩正在国家医疗保障局调研时强调 积极回应社会关切 更好保障病有所医 增强人民群众获得感幸福感安全感

新华社北京7月11日电中共中央政治局常委、国务院副总理韩正10日下午在国家医疗保障局调研并主持召开座谈会。韩正重点了解抗癌药降价、医保支付方式改革、治理高值医用耗材过度使用等工作开展情况，调研医疗保障制度改革、医疗保障扶贫、医疗救助等工作，结合观看异地就医结算平台演示，了解异地就医直接结算工作有关情况，与干部职工进行深入交流。

韩正强调，组建国家医疗保障局，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是深化党和国家机构改革的重要组成部分。要认真贯彻优化协同高效原则，把党中央确定的改革举措落到实处，不断提高医疗保障水平，更好保障病有所医，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

韩正表示，要坚持以人民为中心的发展思想，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，着力解决医疗保障领域发展不平衡不充分问题。要千方百计保基本，坚持尽力而为、量力而行，聚焦基本医疗需求，满足人民群众最迫切的愿望和要求。要始终做到可持续，健全医保筹资机制，强化医保基金监管，确保医保资金合理使用、安全可控。要发挥好医保的基础性、引导性作用，实行医疗、医保、医药“三医联动”，形成协同推进医改的良好格局。

韩正强调，要积极回应社会关切，加快推进抗癌药降价，减轻医药费用负担，给人民群众带来实实在在的好处。要完善国家异地就医结算系统，健全异地就医结算机制，做好异地就医直接结算工作。要转变政府职能、提高政府效能，加快推进“互联网+医保”，提升医保服务的品质和便利性。要坚持高标准、严要求，抓好党风廉政建设，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

责任编辑：桂强