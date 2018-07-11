新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

黄河青海段多处决口内涝 武警加固千余米堤坝

黄河青海段多处决口内涝 武警加固千余米堤坝
2018年07月11日 13:38 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：黄河青海段决口，武警加固千余米堤坝

　　7月10日，青海果洛藏族自治州境内黄河流域水位暴涨，超警戒水位6米，城区多处决口内涝，房屋被淹。武警果洛支队转移被困群众6户，加固堤坝千余米。

责任编辑：张申

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区