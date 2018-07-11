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刘乐明任江苏苏州市委常委和纪委书记

刘乐明任江苏苏州市委常委和纪委书记
2018年07月11日 14:18 澎湃新闻
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　　原标题：刘乐明任苏州市委委员、常委、市纪律检查委员会书记

　　近日，中共江苏省委决定：

　　刘乐明同志任苏州市委委员、常委、市纪律检查委员会书记；

　　马士光同志不再担任苏州市委委员、常委、市纪律检查委员会书记职务。

　　来源：苏州发布微信公众号

责任编辑：张申

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