刘乐明任江苏苏州市委常委和纪委书记

原标题：刘乐明任苏州市委委员、常委、市纪律检查委员会书记
近日，中共江苏省委决定：
刘乐明同志任苏州市委委员、常委、市纪律检查委员会书记；
马士光同志不再担任苏州市委委员、常委、市纪律检查委员会书记职务。
来源：苏州发布微信公众号
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