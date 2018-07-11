原标题：人民日报提醒：中国公民近期慎去泰国海岛游
泰国游船翻船已致40余名中国游客不幸遇难。目前，泰国普吉、攀牙、甲米等安达曼海域进入雨季，海风强劲，海浪汹涌，海难事故频发。中国驻宋卡总领馆提醒：近期谨慎前往普吉、甲米、攀牙海岛游。附泰国紧急电话↓↓珍爱生命，转发提醒！（记者孙广勇）
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