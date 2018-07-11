原标题：四川暴雨造成广元电网20条线路停运 5万余户断电

封面新闻消息，6月下旬以来，四川广元地区连续降雨近半月，降水量较常年偏多五成到一倍，达历史同期最高。7月11日，本轮暴雨共造成广元电网20条10千伏线路停运、 1006个台区、53504户用户供电中断。停电范围主要集中在昭化区，利州区三堆大石，青川县，剑阁县，朝天区。当日9点40分，国网广元供电公司根据防汛应急预案已启动IV级防汛应急响应。

针对持续暴雨造成含水量饱和，易发泥石流、山体滑坡地质灾害的情况，广元供电公司要求加强排查监测工作，及时发现隐患并采取避险、防范和自救措施。

据悉，广元供电公司目前已对城区内城郊、上西以及东坝、老城片区变电站、电缆通道及设备做好排水堵水准备，严阵以待做好防汛应急准备。

责任编辑：吴金明