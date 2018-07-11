证监会原副主席姚刚受贿和内幕交易案一审开庭

原标题：中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚 受贿、内幕交易案一审开庭

2018年7月11日，河北省邯郸市中级人民法院公开开庭审理了中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚受贿、内幕交易一案。邯郸市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人姚刚及其辩护人到庭参加诉讼。

邯郸市人民检察院指控：2006年至2015年，被告人姚刚利用担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为相关单位在并购重组、股份转让过程中股票停复牌、避免被行政处罚等事项上提供帮助，通过其亲属非法收受他人财物共计折合人民币6961万余元。2007年1月至4月，被告人姚刚利用担任证监会主席助理兼发行监管部主任的职务便利，获悉相关公司重组上市的内幕信息，使用由其实际控制的他人股票账户在关联股票停牌前买入，复牌后卖出，非法获利共计人民币210万余元。以上依法应当以受贿罪、内幕交易罪追究姚刚的刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，姚刚及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了辩论意见，姚刚还进行了最后陈述，当庭表示认罪悔罪。

被告人近亲属、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众50余人旁听了庭审。

最后法庭宣布休庭，择期宣判。（央视记者 奚丹霓）

责任编辑：桂强