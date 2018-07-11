班农鼓动澳对抗中国遭“打脸” 澳媒:别理他

原标题：头条 | 班农鼓动澳对抗中国遭“打脸” 澳媒：不要理会歇斯底里言辞

特朗普的前首席战略师史蒂夫·班农近日接受澳大利亚《悉尼先驱晨报》采访时声称，澳大利亚处在与中国冲突的前线。他说：“我认为澳大利亚陷入了一场持久战，它将决定西方国家能否捍卫其主权不受中国侵犯。”班农指责中国将澳大利亚变为其“经济殖民地”。

▲史蒂夫·班农

这篇访谈在7月9日刊发。在访谈中，班农告诫称，澳大利亚犯了对中国“守规矩”的错误。班农敦促澳大利亚像美国那样“醒悟”。

不过，《悉尼先驱晨报》显然不认同班农的主张。该报指出，澳大利亚的贸易处境与美国有很大不同。特朗普哀叹美国对华贸易逆差高达数千亿美元，而澳大利亚每年的对华贸易都有巨额顺差。现在，特朗普正准备对中国进一步作出贸易制裁，班农对这一战略给予了毫不含糊的支持。在该报看来，班农现在是“全世界民粹主义运动的教练兼顾问”。

而该报在7月10日刊发的题为《不要理会班农在中国问题上的歇斯底里》的社论里再次强调，如果班农的建议意味着以尖刻的言辞刻意激怒中国，澳大利亚就不应理会。

▲《悉尼先驱晨报》社评截图

社论称，班农已不再供职于白宫，但他的言论让人忧心忡忡地了解到白宫的想法。

社论认为，澳大利亚没有与中国开战——无论是真正意义上的还是经济上的，澳大利亚也不想与中国开战。

社论称，向中国出口商品、接收中国投资和接纳中国留学生让澳大利亚获益匪浅。除了经济因素以外，澳大利亚还需要与中国联手解决从朝鲜半岛核紧张局势到南太平洋发展援助的各种问题。

社论称，澳大利亚已经证明，澳大利亚的守规矩政策不是累赘，而是与中国打交道的唯一方法。

责任编辑：张迪