马英九被诉还没完 蓝营称民进党终极目标可能是他

原标题：马英九被起诉还没算完 蓝营称民进党的终极目标可能是他

韩国瑜会成为绿营的终极目标？（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]台北地检署10日侦结“三中案”，前领导人马英九等人遭到检方起诉。而国民党高雄市议员参选人郑东元就预测，外界盛传选情高涨的国民党高雄市长参选人韩国瑜，可能会被步上成为绿营的另一箭靶，遭到起诉。

韩国瑜担任台北农产运销公司总经理期间，发放员工近8000万新台币的奖金，遭到检举背信，去年1月韩国瑜首度被北检传唤，今年6月中旬，北检再度以被告兼证人身份传唤韩。

香港中评社11日报道称，距离年底选举仅剩140多天，国民党高雄市议员参选人郑东元说，马英九、韩国瑜等人绿营来讲“备感威胁”，而韩国瑜在高雄气势更是节节高升。郑东元表示，有消息称，韩国瑜在年底选举前恐被起诉。

回顾1998年吴敦义的“录音带事件”，及2006年黄俊英的“走路工事件”，郑东元表示，绿营在选前之夜出“奥步”（烂招），早已有迹可循，而在蔡当局执政之下，民进党高雄铁票区有松动迹象，韩国瑜气势如日中天，郑东元认为“绿营未来对韩动手，可说是意料中事”。他分析，纵使韩国瑜被起诉不一定有罪，但势必对选情造成冲击。对此，郑无奈叹道“台湾政治氛围已沦丧至此，令人情何以堪？ ”

责任编辑：张迪