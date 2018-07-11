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杨国中不再担任国家外汇管理局副局长职务

杨国中不再担任国家外汇管理局副局长职务
2018年07月11日 15:37 澎湃新闻
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　　原标题：杨国中不再担任国家外汇管理局副局长职务

　　国务院任免国家工作人员。

　　任命于文明为国家中医药管理局局长；任命余艳红（女）为国家中医药管理局副局长。

　　免去胡静林的财政部副部长职务；免去杨国中的国家外汇管理局副局长职务。 

　　来源：人社部网站

责任编辑：余鹏飞

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