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兰州市国资委主任杨红心接受纪律审查和监察调查

兰州市国资委主任杨红心接受纪律审查和监察调查
2018年07月11日 15:52 甘肃省纪委监委网站
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　　原标题：兰州市政府国资委党委书记、主任杨红心接受纪律审查和监察调查

　　据兰州市纪委监委消息：兰州市政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任杨红心涉嫌严重违纪违法，目前正接受兰州市纪委监委纪律审查和监察调查。（兰州市纪委监委）

责任编辑：余鹏飞

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