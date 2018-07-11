台南前议长获刑4年 曾逼赖清德200多天不进议会

原标题：台南前议长涉贿选案被判4年 曾逼赖清德200多天不进议会

[环球网综合报道]台南市前议长李全教被控涉议长贿选案，经2次改判，李全教被判有期徒刑4年褫夺公权5年，但案件仍可上诉。

李全教曾任台南市议长（图片来源：中时电子报）

据台湾“联合新闻网”7月11日报道，李全教2014年曾任台南市议长，他与共犯罗进生、卓华民等人共同于当年9月11日对市议员谷暮•哈就进行贿选。

李当时以“企业家赞助”、“搓退另一候选人，形成同额竞选”条件，要谷暮•哈就将投票给李全教，以助其连任议长。

该案在一审期间对李全教判刑4年，卓、罗二人在自白最新是李全教被判有罪的关键因素。但在二审时，台南高分院改判3年6个月有期徒刑，褫夺公权5年。

但台湾“最高法院”2017年底撤销二审判决，将全案发回台南高分院重审，2018年上午宣判，驳回上诉，改判有期徒刑4年，褫夺公权5年，维持一审原判。不过李全教本人当天上午并未出庭聆听宣判。

赖清德曾234天拒绝进入议会（图片来源：中时电子报）

现任台湾行政部门领导人赖清德曾任台南市长。在李全教疑因贿选而连任后，赖清德在2015年曾针对此案进行长达234天的“拒进议会”行动，以表示对贿选的抗议。

但因为当年登革热移情在台南泛滥严重，赖清德此举被指贻误政府施政，一度引发争议。

责任编辑：张迪