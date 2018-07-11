四川绵阳确认发生1949年以来最大洪水 水位仍在涨

原标题：绵阳确认发生1949年以来最大洪水 且水位仍在上涨

四川在线消息（记者 尹勇）7月11日上午11时26分，绵阳市政府新闻办公室举行新闻发布会，邀请该市市政府副秘书长陈松柏同志通报该市汛情和防洪、抢险、救灾情况。

根据通报，绵阳市近期连续降水，各江河前期已发生过中等洪水，近日再次连续发生大暴雨，7月8时20时至11日8时，共出现50-99.9毫米站点米39个站点，100-249.9毫米100个站点，250毫米以上107个站点，雨量最大的5个站点是：江油市含增镇乾元村（561.3），北川县桂溪乡（519.7），平武县响岩镇双凤村（514.3），安县秀水镇（460），江油市武都镇东坪村（453.4）。

绵阳各江河均发生较大洪水，其中涪江等主要江河发生了特大洪水，涪江南坝水位站11日8时超警戒水位1.43米，涪江桥10时，洪峰流量12200立方米每秒，超警戒水位1.75米，超保证水位0.55米，平通河太白站9时流量3661立方米每秒，超警水位2.71米，超保证水位1.71米，芙蓉溪游仙站9时35分流量719，超警戒水位1.19米，安昌河普明站8时洪峰流量3010立方米每秒。发生了1949年以来最大洪水。预报涪江涪江桥水位站水位还将继续上涨。武都水库11日3时53分发生最大入库流量8110立方米每秒，下泄4000立方米每秒，发挥了重要的调洪作用。江河洪水仍在上涨。

本轮暴雨洪水已造成我市5个县市区超过62个乡镇52564人受灾，造成直接经济损失12270万元，已转移人口7265人，绵阳城区出现多处积水，灾情还在进一步扩大。灾情统计工作仍在紧张进行。

省市党委、政府和防汛指挥部相关领导正在进行会商，指挥调度。7月10日8时，绵阳市启动平通河、梓江防汛四级应急响应；7月11日4时50分启动了涪江、平通河防汛四级应急响应；5时50分升为防汛三级应急响应。市委主要领导迅即赶往抗洪一线，指挥抢险救灾工作。市政府主要领导、分管领导驻守防汛指挥部中心，现场会商、调度防汛减。市政府相关副市长已分赴县市区现场指挥抗洪抢险工作。市政府已安排做好防汛队伍、物资、资金的调度工作。

通报提醒，请各相关单位、市民按照当地防汛预案做好防汛工作。请沿江河低洼地带、地质灾害危险区的居民尽快撤离；公安交警部门已封闭的桥梁、路段不要冒险通行；因部分河段洪水已超过堤防设计标准，存在漫堤或溃堤风险，请群众不要到江河边观看洪水，包括河堤、以及部分桥梁，注意人身安全。

来源：四川在线

责任编辑：余鹏飞