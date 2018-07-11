新址遭遇泥石流？“美国在台协会”称影响不大

原标题：传美国在台协会新址遭遇泥石流 AIT称影响不大

[环球网综合报道]台风玛莉亚造成部分灾情，有消息传出，“美国在台协会”（AIT）的新地因此出现泥石流。对此，AIT于11日表示，影响相对小，建筑并未受到破坏。

AIT将搬入新馆（图片来源：台湾“中时电子报”）

据台湾东森新闻7月11日报道，玛莉亚台风为北台湾带来灾情，有民众目击到AIT内湖新馆因豪雨而出现小型泥石流。

另据“中央社”报道，AIT发言人孟雨荷说，AIT有注意到相关报道，施工团队目前正在解决风雨造成的影响，这些影响相对较小，内湖新馆的建筑都没有遭受破坏。

AIT在台北内湖区的新馆占地6.5公顷，历时9年并耗资约2.55亿美元（约合16.87亿人民币）打造。新馆于6月12日举行落成典礼，预计9月搬入。

责任编辑：张迪