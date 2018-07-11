泰国翻船事故“头七” 中国救援队:想带同胞回家

原标题：泰国游船翻沉事故今日“头七” 中国救援队：想带同胞回家

11日是泰国普吉游船翻沉事故遇难者的“头七”。遇难者家属、志愿者、中泰政府官员等在普吉查龙湾码头参加仪式，悼念逝者。

泰国普吉府府尹诺拉帕11日在游船翻沉事故救援情况记者会上说，截至当天，事故已造成46人死亡，其中45具遗体完成打捞，另有1具遗体被船体压住。此外仍有1人下落不明。

诺拉帕说，目前已有43具遗体完成身份认证，被证实为中国公民，后续将加快另两具遗体的身份确认工作。他还证实，普吉府将向每名遇难者赔付210万泰铢（约合43万人民币）。

今天也是来自浙江的民间救援组织公羊队跨国援救的第6天。他们与来自普吉岛的中泰两国潜水员组成的“蓝海救援队”一起继续搜寻失联者踪迹。

据新华社记者了解，他们分成两队，一队在皮皮岛海域搜寻，一队在“凤凰号”沉没海域进行搜寻。搜寻海域雨大浪大，船只行进非常颠簸。

浙江公羊队杭州队队长徐立军说，今天是11号，也是沉船事件第七天了，希望今天能找到，带同胞回家。

泰国海军第三舰队副总指挥乍龙蓬表示，11日将继续尝试打捞被“凤凰”号船体压住的1具遗体，也正在根据洋流方向搜救下落不明的1人。泰国海事厅第三区海事办公室主任普利帕在记者会上说，如果当日仍不能在海面发现失踪的1人，将考虑把“凤凰”号船体翻开进行进一步查看。

普利帕表示，因“凤凰”号船体为本次事故的重要证据，对“凤凰”号船体的移动将会十分慎重。目前需首先与船主公司协调一致，之后方可购入相关设备进行打捞，预计耗时在25天以上，具体时间视天气情况决定。

沉没的“凤凰号”

另据普吉府警察局局长提拉蓬介绍，目前案件仍在调查中，已逮捕相关责任人，并传唤船主公司员工等人员进行证据收集。

针对“懒猫”公司员工彭大迁被逮捕一事，他回应称，彭大迁在事故发生后救人的行为值得赞赏，但他作为“艾莎公主”号经理对事故的发生有一定责任，因此遭到逮捕。





提拉蓬还说，“凤凰”号打捞完成后将对船体质量进行检查。如果确定本次事故为人祸，无论责任人是政府官员或是旅游从业者，都将进行追责。

当地时间5日17时45分左右，“凤凰”号和“艾莎公主”号在普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，船只发生倾覆并沉没。“艾莎公主”号载有42人，悉数获救，其中中国游客35人。“凤凰”号上载有101人，其中游客89人、87人为中国籍。

责任编辑：张迪