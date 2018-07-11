为这些事工信部24小时连发两文 影响15亿手机用户

原标题：为这些事儿，工信部24小时连发两文，影响15亿手机用户

工信部出手了！10日、11日的24个小时内连发两文：一个是开展整治手机“黑卡”行动；另一个是大力核查媒体报道所涉通信服务热点问题，包括手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等。

工信部官网截图。

工信部官网截图。

工信部的数据显示，截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数近15亿户，这意味着上述整治将事关15亿手机用户。

工信部提出了哪些要求和整治措施？

对于黑卡问题，组织对微信、QQ、淘宝、天猫等网络平台进行全面清理，加大对平台商铺违规销售电话卡及相关违法信息的监测处置力度，等等。

对手机不明扣费问题，已督促电信企业立即纠正错收费行为，并要求基础电信企业从下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息，让用户明明白白消费。

对此，网友也叫好声一片。

微博截图。

那么，什么是“黑卡”？

所谓电话“黑卡”是指未进行实名登记并被不法分子利用进行传播淫秽色情信息、实施通讯信息诈骗、组织实施恐怖活动等违法犯罪活动的移动电话卡（含无线上网卡）。

现在存在部分持卡人和实名登记的身份不符，一般也认定为电话“黑卡”。其实，国家要求手机卡实名由来已久，早在2013年9月1日起，入网的手机用户，就必须办理实名登记。

后来，根据电话实名制及电话“黑卡”治理专项行动的工作安排，2015年9月1日起，被称为“史上最严手机实名制”实施，电信企业要全面为实体营销渠道配备二代身份证识别设备。

可是，有一些企业到现在仍不执行实名制管理，或平台存有漏网之鱼的“黑卡”用户。

某电商平台截图。

11日，记者在淘宝上搜索发现，部分商家店铺显示“不管你有没有实名制都可以充值成功”。涉及的运营商包括苏宁互联/阿里通信/国美极信/蜗牛移动/天音移动/京东通信/话机通信/中麦通信/U友通信/迪信通/远特通信/连连科技/等品牌等。

工信部也提到，三五互联、中麦控股等个别移动通信转售试点企业（虚拟运营商）未能采取有效措施落实电话用户实名登记管理要求。

实际上，虚拟运营商历来是手机“黑卡”的集结地。

据12321举报中心最新的数据显示，2018年4月，12321举报中心接到移动转售企业号码涉嫌通讯信息诈骗用户举报154件次，自2016年6月至2018年4月共接到16458件次。

12321举报中心截图。

不难发现，通讯信息诈骗常和手机“黑卡”相伴相生。

用虚商从事涉嫌通讯信息诈骗的事件也较多。为什么？因为不用自己实名的卡办起坏事来更方便呀，也更不容易被抓住。

另外，手机“黑卡”被称为互联网黑产的“原油”，随着手机号实名制的大力推行，不少互联网公司以手机号注册的账号为身份认证体系的基石，找回密码、身份认证、修改密码、大额支付等等，均需要手机号的参与。

据媒体报道，有的互金平台为得到用户，争相砸入重金做各种新用户注册活动，可是大部分费用落入“黑产”经营者手中。

羊毛党利用手机“黑卡”大量注册新用户，企业活动效果必然大打折扣，有的平台直接就被薅羊毛薅到倒闭。

还有，和一些垃圾短信发射端口的号码比起来，无论是骚然电话还是垃圾短信，这些“黑卡”因为显示的是正常的手机号码，所以更能获得用户的信任。

在这里提醒下，以后见到下面这些垃圾短信一定不要相信。

12321举报中心截图。

“黑卡”危害这么大，如何提防电话“黑卡”呢？

去正规渠道买卡

一定要通过正规渠道够买手机卡，不要图方便就随随便便办卡。不替别人去实名。不让别人使用自己的实名手机卡。

真正实行手机实名制

按照工信部发布的《电话用户真实身份信息登记规定》的要求，从2013年9月1日开始，客户办理移动电话（含无线上网卡）开户过户等入网手续时，需进行真实身份登记，做到“先登记后开通服务”。2015年9月1日后，还要经过二代身份证识别设备。不实名的手机卡，运营商将会进行停机处理。

不用的手机卡切记要销户

如果手中有不再使用的手机卡，千万不要随便乱丢，一定要到正规的营业厅去办理销户手续，因为一旦被不法分子利用，不仅你的信息将会泄露，还有可能将会带来不可预料的后果。

据了解，目前，办理新入网的用户不仅需要核验身份证信息，还需通过拍照及人脸识别等审核方式，确保“人证合一”。手机“黑卡”越来越难以藏身。

责任编辑：张迪