重庆反腐力度加码 “积极配合巡视工作”官员落马

原标题：检察官落马，重庆反腐不停歇

据重庆市纪委监委消息，重庆市南岸区人民检察院党组书记、检察长杨春畅涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

出生于1966年的杨春畅，学法出身，毕业于西南政法学院（西南政法大学前身）法律专业，从1987年参加工作以来，几乎一直从事检察工作。曾任职大渡口区人民检察院反贪局副局长，大渡口区人民检察院副检察长，大渡口区人民检察院检察长，万州区人民检察院党组书记、检察长，南岸区人民检察院党组书记、检察长等职务。

杨春畅为二级高级检察官。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，今年4月，重庆市检察院党组巡视组在南岸区院巡视工作20天左右。

4月9日下午，重庆市检察院党组第一巡视组巡视南岸区检察院党组工作动员会召开。重庆市检察院党组成员、党组巡视工作领导小组副组长钟勇就配合做好巡视工作提出要求，重庆市检察院党组第一巡视组组长张卫红就巡视工作讲话。此次落马的杨春畅也在现场表了态。

钟勇指出，开展系统内巡视工作是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的现实需要，是推进全面从严治党、全面从严治检的重要手段。这次巡视是对南岸区院党组织和党员领导干部的巡视，要突出政治巡视的属性，落实政治巡视的要求，查找政治偏差，督促被巡视党组织坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐。

张卫红说，希望南岸区院党组和班子成员提高认识、统一思想，积极支持、主动配合巡视组工作，确保此次巡视取得扎实成效。对妨碍、干扰巡视工作的行为，将依纪依规严肃处理、追究责任。

杨春畅现场表态时指出，此次市院党组第一巡视组对我院进行巡视，是对我院各项工作的一次全面检验，是帮助我们发现问题、找出差距、整改提高的有力助力，对推动和促进我院检察工作的健康发展具有十分重要的意义。院领导班子和全院干警一定要高度重视，积极参与，全力支持，认真落实好市院巡视组的各项要求，积极支持配合巡视组开展工作，确保巡视工作顺利开展。

时隔两个多月，“积极配合巡视工作”的杨春畅本人落马了。

近期，重庆反腐力度持续加码。

5月有12个官员被查，反腐力度居全国各省区市最前列。6月，再有重庆市纪委驻市环保局纪检组组长、市环保局党组成员陶志刚等被查。进入7月，先有重庆市委委员、市委教育工作委员会书记、市教育委员会主任赵为粮被查，他也是首个落马的十九大代表，今日再有杨春畅落马。

杨春畅简历

杨春畅，男，汉族，1966年8月出生，四川宣汉人，大学本科学历，1987年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党。

1983.09—1987.07 西南政法学院法律专业学习

1987.07—1995.06 四川省重庆市大渡口区人民检察院助理检察员、副主任科员、检察员

1995.06—1997.03 四川省重庆市大渡口区人民检察院批捕科副科长

1997.03—1997.06 四川省重庆市大渡口区人民检察院反贪局副局长（主持工作）

1997.06—2000.11 重庆市大渡口区人民检察院反贪局副局长（主持工作）（其间：1998.02—2000.02西南政法大学刑法专业研究生课程班学习）

2000.11—2007.02 重庆市大渡口区人民检察院副检察长，2004.06正处级（其间：2001.02—2002.01挂职任重庆市人民检察院控申处、公诉处副处长）

2007.02—2009.05 重庆市大渡口区综合行政执法局党组书记、局长

2009.05—2011.09 重庆市大渡口建桥工业园区党工委副书记、管委会办公室主任（正处级）

2011.09—2011.12 重庆市大渡口区人民检察院检察长

2011.12—2012.02 重庆市万州区人民检察院党组书记、副检察长、代理检察长

2012.02—2016.10 重庆市万州区人民检察院党组书记、检察长

2016.10—2017.01 重庆市南岸区人民检察院党组书记、副检察长、代理检察长

2017.01— 重庆市南岸区人民检察院党组书记、检察长，2017.06二级高级检察官

责任编辑：余鹏飞