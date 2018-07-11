1年跨3个省的女候补中委有了新职(图)

原标题：1年跨3省的女候补中委有新职
据最新消息：广西壮族自治区党委决定，严植婵同志（女）任自治区人民政府党组成员。
7月6日，严植婵由安徽省委常委调任广西壮族自治区党委常委 。当天，严植婵便出席了自治区党委常委会会议。
“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2017年5月至今14个月以来，严植婵的职务已三度调整。
严植婵出生于1964年5月，广东阳春人，毕业于华南农业大学畜牧兽医系养禽及禽病防治专业。毕业后留校任教，先后担任华南农业大学畜牧兽医系干部、政治辅导员，华南农业大学党委组织部副部长，华南农业大学团委书记等职。
2003年，严植婵离开高校，转任湛江市委常委、组织部部长，自此转入仕途。2008年任湛江市委副书记、政法委书记。2011年任广东省司法厅厅长。2015年任揭阳市委书记。
2017年5月，严植婵出任广东省委常委、统战部部长，成为广东省委领导班子中的唯一的女常委。2017年9月，由广东来到安徽，任安徽省委常委、组织部部长，直到此番职务调整。
在去年十九大上，严植婵当选为中央候补委员。
“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在今年5月，广西壮族自治区政府领导层也有调整：自治区政府副主席黄伟京，转任自治区党委常委、秘书长。
随着严植婵此次出任自治区政府党组成员，目前区政府领导层共有10人，还包括：区委副书记、区政府主席陈武，区委常委、区政府常务副主席秦如培，区政府副主席李彬、方春明、胡焯、丁向群、费志荣、黄俊华，秘书长黄洲。
其中，严植婵、丁向群两人为女性。
严植婵简历
严植婵，女，汉族，1964年5月生，广东阳春人，1985年6月入党，1985年7月参加工作，中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业毕业，在职研究生学历，管理学硕士，讲师。
1981-1985年 华南农业大学畜牧兽医系养禽及禽病防治专业学习
1985-1996年 华南农业大学畜牧兽医系干部、政治辅导员，系党总支副书记（其间：1992.04评为讲师；1995.01提为副处级；1988.09-1990.07中山大学政治学与行政学系思想政治教育专业学习，获法学学士学位）
1996-1999年 华南农业大学党委组织部副部长
1999-2002年 华南农业大学团委书记、党委组织部副部长（正处级）
2002-2003年 华南农业大学动物科学学院党总支书记（其间：2002.02-2002.07省委党校中青年干部培训班学习）
2003-2008年 湛江市委常委、组织部部长
2008-2008年 湛江市委副书记、组织部部长、政法委书记（2005.09-2008.12中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业在职研究生学习，获管理学硕士学位）
2008-2011年 湛江市委副书记、政法委书记
2011-2013年 广东省司法厅厅长、党委副书记
2013-2015年 广东省司法厅厅长、党委书记
2015-2015年 揭阳市委书记、市人大常委会主任，省司法厅厅长
2015年 揭阳市委书记、市人大常委会主任
2017.05 广东省委常委、统战部部长
2017.09 安徽省委常委、组织部部长
现任广西壮族自治区党委委员、常委，自治区人民政府党组成员
第十九届中央候补委员。
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