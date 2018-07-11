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浙江象山一船舶海上失联:4人获救 7人仍下落不明

浙江象山一船舶海上失联:4人获救 7人仍下落不明
2018年07月11日 17:12 澎湃新闻
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　　原标题：浙江象山一船舶海上失联：4人已获救，7人仍下落不明

　　@象山发布7月11日消息，象山县石浦镇一船舶于7月10日晚22时30分许，在檀头山岛东北侧海域失联。通过全力搜救，截至发稿时止，11名失联船员中，已有4人获救。

　　目前，海上风浪仍然较大，中国渔政33201、中国渔政33205、海巡0717、甬港拖26、东海救118、海洋石油655、舟海供5、东拖835等正在事发海域全力开展搜救工作。同时，檀头山岛上人员和石浦、鹤浦、东陈等沿海岸线的村民全面参与搜寻。

　　来源：象山发布

责任编辑：余鹏飞

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