中国驻泰国宋卡总领馆再发提醒:近期慎往普吉等地

原标题：中国驻泰国宋卡总领馆再发提醒，近期谨慎前往普吉、甲米等地

新京报快讯（记者王真真）今日（7月11日），中国驻宋卡总领馆网站发布公告，提醒中国公民近期谨慎前往普吉、甲米、攀牙等安达曼海域海岛游。

公告显示，7月5日，两艘载有中国游客的船只在泰国普吉岛附近突遇特大暴风雨，发生倾覆事故，迄造成40余名中国游客不幸遇难或失联。目前，泰国普吉、攀牙、甲米等安达曼海域（即中南半岛西海岸）进入雨季，天气多变，海风强劲，海浪汹涌，海况复杂，海难事故频发，造成重大人身财产损失。中国驻宋卡总领馆7月11日再发安全提醒，安达曼海近期有巨浪，谨慎前往普吉、甲米等海岛游。

根据当地气象部门发布的消息，由于西南季风盛行，7月10日至15日，安达曼海和泰国湾海面将有2至4米巨浪，并可能引发洪灾。目前仍有大批中国游客赴上述地区乘船出海或参与浮潜等高危项目。

中国驻宋卡总领馆提醒中国公民务必提高安全意识，事先了解当地天气海况，近期谨慎前往普吉、甲米、攀牙等安达曼海域海岛游，在每年5月至10月初季风季节，切勿冒险参与下海游泳浮潜或乘船出海等涉水项目。

责任编辑：余鹏飞