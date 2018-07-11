香港飞大连一航班机组吸烟误操作致急降?国航回应

原标题：CA106机组吸烟误操作致急降？国航客服：目前正在进行内部调查

封面新闻记者 沈轶

7月10日，国航CA106香港飞大连航班出现紧急下降情况。据网友提供图片显示，机舱氧气面罩已经脱落。对此，微博认证为深圳活力天汇科技股份有限公司——“航班管家”通过其官方微博表示，出现紧急下降的原因，是空中巡航阶段机组抽烟，误把两个组件当成再循环风扇关掉导致座舱释压所致。7月11日，国航客服在回应封面新闻记者时表示，国航内部正在调查此事。

据航班管家称，机组误操作后，认为增压不可控宣布Mayday紧急下降，旅客氧气面罩掉下。

航班管家表示，飞机改平后因客舱温度高发现两个组件在关位，打开组件增压可控后机组在旅客氧气已经不符合适航条件的情况下又重新上升到7500米高度继续飞往目的地。但面对如此情况，网友则表示，这样的机组，对乘客太不负责任，简直不可思议。

航班管家发出消息后，国航并未对此给予回应。7月11日，封面新闻（thecover.cn）通过国航客服询问该事件。接听工作人员表示，据他所知7月10日的CA106航班曾出现过延误的情况，但标注原因为航空管制，“本来应该在17点45分起飞，但最后起飞事件为19点11分。”

关于急降一事，该工作人员进一步回应称，国航内部目前正在进行调查，一旦确认原因，将第一时间通过官方形式对外发布。

责任编辑：余鹏飞