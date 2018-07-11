四川绵阳两村庄被淹 500余名被困村民坐吊篮转移

原标题：绵阳两村庄被淹 500余名被困村民坐吊篮转移

7月11日，绵阳暴雨不断，涪城区赵家集片区两村庄被淹， 近500名村民受灾。由于村庄通往外界的唯一钢架桥被冲垮，两座村庄成为孤岛。所幸村庄靠近西绵高速涪江大桥，救援队使用吊车从桥上放下吊篮，将村民转移。从上午11点到下午4点，已转移300多位村民，目前仍有100余人等待救援。

据涪城区应急办负责人介绍，受灾村庄分别是涪城区丰谷镇团结村和三台县永明镇长江村，共有500余人被困。

记者站在涪江大桥上，桥下江水湍急，两个村庄如同漂浮在水上。据村民介绍，早上8点多住房开始被淹，“最深的地方已经齐腰，浅的地方也没过膝盖”。而村子与外界的唯一钢架桥已被冲垮。

上午10点过，绵阳机械工程应急救援队赶往现场救援。“下面已经没有通道，我们只能选择在桥上使用吊车救援。”队长陈林说。记者看到，吊车从涪江大桥上将吊篮放下桥，村民乘坐吊篮上桥，十分钟一次，每次可救援8到10人。

陈林介绍，截至下午4点，已经有300余人被转移，还有100多人待在村庄，“他们大多是养殖户，不肯离开自家牲口，我们的工作人员正在劝解。”

应急办负责人介绍，绵阳暴雨还将持续，以防灾情加重，他们必须将全部被困村民转移。据悉，被困村民将被送到城区投靠亲友。

责任编辑：余鹏飞