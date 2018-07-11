原标题：国家发展改革委：清理规范电网和转供电环节收费

国家发展改革委今天（7月11日）发布消息，取消电网企业向电力用户收取的变电站间隔占用费、计量装置校验费、电力负荷管理终端设备费等部分垄断性服务收费，并全面清理规范一些地方电网企业对商业综合体、产业园区、物业、写字楼等转供电环节不合理的加价行为，减轻企业负担，优化营商环境。（央视记者 朱继华）

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