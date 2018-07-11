官媒:上半年超20名落马地级市党委常委被通报

原标题：上半年超20名落马地级市党委常委被通报，涉一名省部级

[编前语]

“重整行装再出发”。2018年1月11日，中央纪委二次全会上，习近平总书记以这句铿锵而又生动的话语，发出一刻不停歇推进全面从严治党的有力号召。

2018年以来，全面从严治党脚步不停，惩治腐败的态势一直持续不断。打虎、拍蝇、猎狐，查违纪，纠“四风”，党风廉政建设和反腐败斗争持续深入。为此，人民网·中国共产党新闻网推出“2018反腐年中系列报道”，为您梳理今年上半年的反腐看点。

据记者统计，截至6月30日，今年全国各地已有至少20余名落马地级市党委常委被通报，涉及约12个省份的22个地级市。其中11人为首次被通报调查（名单见文后附表1），其余为案件查处进展情况（名单见文后附表2）。

从职位上看，今年首次被通报的11人中，担任地级市市委政法委书记的人数最多，为3人；其次是市委副书记和市委宣传部部长，分别有2人。其他职位还包括市委统战部部长、市委秘书长、市政府常务副市长等。

值得关注的是，在首次被通报的干部中，安徽马鞍山市委原常委、宣传部部长苏从勇已经移送司法且被检察机关逮捕；辽宁省大连市委原常委、原常务副市长袁克力被开除党籍和公职。其余人员仍处于当地纪委监委审查调查阶段，暂无最新查处进展消息。在这些人中，应数四川省广安市委原副书记严春风最受网友关注。

5月中旬，有网友在社交平台爆料了“严书记女儿”的妈妈在一幼儿园家长群里飞扬跋扈的言辞。随后，网友继续深挖细究，爆出了更多信息。“四川严春风”迅速成为网络热词。

5月14日，四川省纪委监委网站发布消息称，已关注到网友反映“严春风舆情”相关情况，已及时介入调查核实。5月18日下午，四川省纪委监委发布了广安市委副书记严春风涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查的消息。

除上述11名首次被通报调查的干部外，今年上半年还有至少10余名已落马的地级市党委原常委被通报案件进展情况。

本文图均为 中国共产党新闻网 图

从落马干部任职地域上看，涉及广东4人，内蒙古2人，山西2人，辽宁、浙江、甘肃、新疆各1人（见上图）。从案件进展来看，5人被党内处分，3人已被判刑，2人一审待宣判，2人被移送司法提起公诉等。

这10余名干部中，涉及一名省部级干部，他是广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉。2018年1月12日，福建省漳州市中级人民法院公开宣判李嘉受贿案，对被告人李嘉以受贿罪判处有期徒刑13年。

此前，《中国纪检监察》杂志曾刊文批评李嘉是“两面人”的代表，“台上道貌岸然，台下乱纪枉法；人前正襟危坐，人后骄奢淫逸”“点灯是人，熄灯是鬼”。 2017年3月8日，中央纪委网站发布了对李嘉的审查结果，通报称其“阳奉阴违、结党营私、拉帮结派”“篡改本人档案并向组织提供虚假说明”“搞权色交易、钱色交易”等。对此，有媒体评价其违纪问题性质比电视剧《人民的名义》中的高育良更为恶劣。

此外，上述落马地级市党委原常委还涉及一名女性，为内蒙古乌兰察布市委原副书记、原市长陶淑菊。今年2月1日，内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院以受贿罪判处陶淑菊有期徒刑12年。判决认定，陶淑菊利用职务便利，伙同其丈夫非法受贿共计人民币2113.206万元。

附表1：2018上半年首次被通报调查的部分地市级党委常委一览表

附表2：2018上半年被通报案件进展的部分已落马地级市党委常委一览表

来源：中国共产党网

责任编辑：余鹏飞