三峡将迎6万立方米每秒洪峰 洪水橙色预警发布

原标题：（防汛抗洪）三峡将迎6万立方米每秒洪峰 长江委水文局发布洪水橙色预警

新华社武汉7月11日电（记者黄艳）根据预报预测，未来3日，岷江、沱江、嘉陵江和长江干流寸滩站水位将快速增长。同时，三峡水库预计14日将迎来6万立方米每秒的洪峰流量。11日8时，长江委水文局发布洪水橙色预警称洪水影响范围主要在四川、重庆、湖北等省市，沿岸有关单位和公众需注意防范。

据长江委水文局介绍，根据预见期降雨和上游水库调度情况判断，岷江、沱江、嘉陵江出口控制站来水将迅速增加。各站具体情况如下：岷江高场站11日8时流量9340立方米每秒，预计12日14时最高将涨至20000立方米每秒左右，洪峰水位285.7米左右，超警戒水位0.7米左右；沱江富顺站11日8时流量涨至4990立方米每秒，水位269.03米，超警戒水位0.53米，预计13日2时最高将涨至8000立方米每秒左右，洪峰水位将超过272.3米的保证水位；嘉陵江北碚站11日8时流量14900立方米每秒，预计13日11时最高将涨至34000立方米每秒左右，洪峰水位198.32米，超警戒水位3.82米。

受上述来水影响，长江上游干流寸滩站流量将明显上涨，11日8时流量37400立方米每秒，预计13日23时最高涨至57500立方米每秒左右，洪峰水位183米左右，超警戒水位2.5米。三峡水库入库洪峰流量14日将达60000立方米每秒左右。

近日，受强降雨影响，岷沱江及嘉陵江上游多站发生超警、超保或超历史洪水，嘉陵江主要水库加大出库流量进行泄洪。四川等省市多地出现洪涝灾害。（完）

责任编辑：张迪