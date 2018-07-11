原标题：（军事）魏凤和会见尼泊尔军队参谋长

新华社北京7月11日电（记者梅常伟）国务委员兼国防部长魏凤和11日在京会见来访的尼泊尔军队参谋长切特里。

魏凤和说，中尼是传统友好邻邦。中方高度评价尼方在涉及中国核心利益问题上给予坚定支持。中尼两军要认真落实两国领导人共识，不断深化两军务实合作，进一步巩固中尼传统友谊，为构建人类命运共同体和“一带一路”建设贡献力量。

切特里表示，感谢中方对尼军的支持帮助，愿同中方加强各领域交流合作。尼坚定奉行一个中国政策，绝不允许任何势力利用尼领土进行反华活动。（完）

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