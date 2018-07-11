在这一领域 中国沙特联手做的大动作正成世界典范

原标题：锐参考 | 在这一领域，中国与沙特联手做的大动作正为世界提供典范——

在沙特阿拉伯西部红海岸边，矗立着一座美丽安静的小城——延布。小城以石化工业闻名。在靠近海边的大片空地上，一字排开了三家大型炼化厂，构成了延布一道与众不同的风景线。

▲延布炼厂（中国石化官网）

其中，中沙延布炼厂是工艺最为先进、运行最为安全稳定、见效最快的一家企业。

这个由中国石化集团和沙特阿美石油公司分别以37.5%和62.5%出资比例组建的中沙合资企业，已成为中沙乃至中阿经贸合作的典范，为未来中阿“一带一路”合作提供了良好的示范作用。

赢得国际能源界最高奖

记者从沙特首都利雅得乘飞机一个半小时抵达延布机场。在驱车进入延布工业城不久，一片蔚为壮观的炼化设施就呈现在眼前。司机说：“这就是延布著名的中沙合作项目——延布炼厂。”

“在过去短短的3年时间里，延布炼厂创造了中东地区工艺先进、投资省、工期短、质量优、安全好的优秀业绩，获得了国际能源界的最高奖——普氏年度能源项目奖，同时荣获海湾地区最高建设项目大奖——MEED2016年度油气项目奖。”中国石化沙特总代表李希宏坐在延布炼厂的办公室内对记者说。

他说，中沙双方于2012年就延布炼厂项目签订合资协议，总投资86亿美元，成立延布中石化阿美炼油有限公司（简称延布炼厂）。2015年4月，延布炼厂开始试运行，2016年1月20日，举行正式投产启动仪式。

自2016年投产以来，延布炼厂实现了无重大人身伤害、无重大环境污染、无重大财产损失的骄人业绩，累计加工原油4997万吨，生产了世界最高品质的汽柴油3998万吨，达到设计加工能力40万桶/天的107%。项目不仅实现了盈利，并且已经偿还了建设期股东提供的高级贷款。延布炼厂的产品已远销欧洲和亚太地区。

▲延布炼厂拥有世界领先的炼化设施。

强强联合注重文化交融

在谈到延布炼厂合作成功的秘诀时，李希宏总结出三点关键因素：契合两国发展战略、强强联合和文化相通。

他说，延布炼厂的成功首先取决于它契合了两国发展战略。沙特希望通过发展炼化产业以实现产业结构转型升级和增加非石油收入；而中国正在积极推进“一带一路”国际合作，其中包括能源领域合作。可以说，延布炼厂项目既符合沙特经济优化升级、能源产业升级的国家发展战略，也契合中国同丝绸之路沿线国家在“一带一路”框架内开展互利合作的发展思路。

其次，延布炼厂是强强联合。

李希宏说，沙特阿美石油公司始建于1933年，是世界上最大的国有石油公司。它很早就与包括美国埃克森美孚、荷兰壳牌和法国安达尔等在内的国际大公司开展合作。而中国石化是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，一直致力于国际能源合作，并积累了丰富的经验。两家公司国际化程度都很高。在合作过程中，双方约定，工作语言是英语。炼厂董事长和总裁由大股东沙方出任；中方出任两名副总裁和计划部总经理，分管炼厂核心部门，如财务、技术、工程、计划与营销等。

第三，中沙文化相通有助于双方合作。

李希宏说，中国和沙特虽然相距遥远并有着不同的文化背景，但都具有东方人的思维方式和生活习惯，互相不仅不感觉隔阂，反而更加亲近。这种文化上的相通极大增进了双方员工之间的友谊，实现了跨文化融合。

“沙特同事对中国文化很是景仰，我们对沙特传统习俗也充满兴趣和尊重。今年春节期间，我们在公司内部举行了中国文化日活动，受到了沙特同事们的热烈欢迎。延布当地政府知道后，希望我们将活动搬到当地去搞。”来延布一年有余的中石化工程师王嵩说。

延布炼厂公共关系部经理沙特人哈萨姆表示，他们与中国同事的关系更像是兄弟，互相帮助互相关照。延布炼厂是中沙生意上的合作，更是文化上的一种交融。

▲延布炼厂

为双方带来巨大利益

在与延布炼厂中沙双方员工的交流中，记者发现，该项目让双方都感觉很满意和自豪，因为它给双方带来了巨大利益和好处。

曾经在中国工作8年多的延布炼厂总裁阿卜杜拉深有感触地对记者说：“这个项目对于实现沙特2030愿景中提出的发展工业、增加非石油收入和创造就业机会都起到了示范作用。”

他说，中国石化拥有非常先进的炼油技术和经验。他们向炼厂项目派出了技术水平极高的工程师团队，为项目平稳运行和炼油技术与效率提高做出了很大贡献。

同时，这个项目还为沙特创造了不少就业机会。阿卜杜拉说，延布炼厂共有1472名员工，沙特员工已达到1114人。

▲延布炼厂车间里，中国工程师和沙特同事在一起工作。（欧马尔 摄）

曾在中国石油大学留学的沙特留学生哈兹姆用流利的中文说，他很幸运能在延布炼厂工作。因为这样既可以用到自己学的化工专业，还可以继续与中国朋友在一起讲中文。

延布炼厂副总裁兼首席财务官周新迁表示，这个项目是我国在沙特、乃至中东地区最大的投资项目，也是中国石化集团海外首个炼油合作项目。这个项目的成功将对中国炼油产业和化工工程服务业拓展海外市场产生重要战略意义。

对于未来合作，中沙双方都充满信心和远大设想。李希宏说，近期延布炼厂董事会将在上海召开会议，研究制定今明两年和后五年的生产运营和发展计划，为炼厂未来的合作发展谋篇布局。

责任编辑：张迪