“发审皇帝”落马两年半首度亮相 被指涉令计划案

原标题：“发审皇帝”落马两年半后的首度亮相

撰文 | 孟亚旭

落马2年半后，姚刚首次露面，出现在河北省邯郸市中院的法庭现场。

这位“发审皇帝”变化颇大！

2015年11月，在证监会原主席助理张育军落马两个月后，姚刚落马。

近2年后（2017年7月20日），姚刚被双开，当时官方通报中的“为搞政治攀附”还曾被媒体广泛报道。

被双开一年后，姚刚终于站在了法庭上。

涉嫌2罪 炒股获利210万

邯郸市检察院指控，姚刚涉嫌两罪。

其一，受贿罪。

2006年至2015年，姚刚利用担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为相关单位在并购重组、股份转让过程中股票停复牌、避免被行政处罚等事项上提供帮助，通过其亲属非法收受他人财物共计折合人民币6961万余元。

其二，内幕交易罪。

2007年1月至4月，姚刚利用担任证监会主席助理兼发行监管部主任的职务便利，获悉相关公司重组上市的内幕信息，使用由其实际控制的他人股票账户在关联股票停牌前买入，复牌后卖出，非法获利共计人民币210万余元。

无论是受贿罪中为相关单位提供帮助的方式，还是“内幕交易罪”本身，都与姚刚的身份有着密切的关系。

他是证监会元老级的“创始人”。

姚刚，1962年5月出生，山西文水人，经济学博士，他曾是证监会内最年轻的部级后备干部，被市场评价为证监会内最懂专业的领导。

公开资料显示，姚刚在证监会成立不久（1993年起）就进入证监会工作，1999年任国泰君安证券有限公司总经理。

2002年起，姚刚历任证监会发行监管部主任、证监会主席助理、证监会副主席等，执掌IPO、再融资审核大权13年，被外界称为“发审皇帝”。

“搞政治攀附”

2015年 A股经历剧烈波动，前期高杠杆推波助澜，后期股指暴跌全国救市。姚刚曾作为证监会内最懂专业的领导参与救市工作，当时证监会内负责救市的领导还包括另一位副主席刘新华和9月份被调查的主席助理张育军。刘新华于姚刚落马前退休。

救市三人组，退了一个，落马了两个。

“救市”总指挥姚刚被查前，证监会内已经有多人落马——

2014年12月，姚刚老部下李量（证监会投资者保护局原局长）落马；2015年8月30日，曾任姚刚秘书的刘书帆因涉嫌内幕交易、伪造公文印章、受贿等犯罪被采取刑事强制措施；2015年9月16日，证监会原主席助理张育军落马。

在落马近两年后，姚刚被双开，官方称他“为搞政治攀附，利用职权为他人及企业提供帮助”“破坏资本市场秩序和证券监管部门政治生态”。

反腐专家黄苇町曾对媒体表示，中纪委提出的“政治攀附”，就是说姚刚在证监会期间通过利益输送的形式找“后台”，企图在政治上依附一个比他更有权势的“后台”。

被指牵涉“令计划案”

政治攀附了谁？

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，姚刚、李量主管下的IPO审核，在当时成为了权力寻租的重地。

此前据媒体报道，姚刚及其家属曾牵涉到北大方正高管腐败被查案以及令计划案，二者同属山西籍庞大的神秘权力组织“西山会”会员。

北大方正CEO李友等人多年来向令计划家族等输送不法利益和贿款，又借钱给姚刚的儿子姚亮，用于购买方正证券3000万股股票；通过他们控制的成都华鼎公司，借钱给中国证监会投资者保护局局长李量，用于购买北大医药2000万股股票。姚亮及李量因此获得巨额收益。

另据新京报报道，姚刚与令完成有共同的高尔夫球爱好，令完成投资的6个创业板公司，均在姚刚治下通过发行审核。

李量在2016年11月一审，检方指控：

李量为广东康美药业股份有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司等9家公司申请公开发行股票或上市提供帮助，并于2000年至2013年收受上述公司投资人所送财物，共计折合人民币693.622654万元。

据政知圈（微信ID：wepolitics）统计，落马后被双开用时最长的前三分别是国家安全部原副部长马建（714天）、福建省原省长苏树林（635天）以及姚刚（615天）。

如今，苏树林在今年2月被检方公诉，姚刚刚刚过堂，而马建，自去年2月被最高检立案侦查后，仍没有最新进展。

虽然姚刚案备受关注，但相比十八大后落马的众多“老虎”而言，该案进度缓慢。

随着案情进展，公众对姚刚所犯的事情愈加明晰，但仍有不少问题待解，比如“相关单位”“相关公司”指的是谁？

责任编辑：余鹏飞