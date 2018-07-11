徐家新任吉林省法院党组书记(图)

原标题：徐家新任吉林省法院党组书记

徐家新 资料图

7月10日，吉林省高级人民法院召开全体干部大会，宣布了中央和吉林省委关于徐家新、寇昉同志职务任免的决定。吉林省委常委、政法委书记胡家福出席并讲话。

吉林省法院党组书记徐家新出席会议。

胡家福指出，这次吉林省法院主要领导同志职务的变动，是中央和吉林省委从全国全省工作大局出发，根据工作需要和干部交流精神，经过通盘考虑、认真研究、慎重作出的决定，全省法院战线广大干警要坚决拥护中央和省委的决定，全力支持徐家新同志的工作，以永不懈怠的精神和一往无前的奋斗姿态，努力开创新时代全省法院工作新局面。

胡家福指出，近年来，全省法院系统在以寇昉同志为班长的高院领导班子的带领下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实最高人民法院和省委的决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，牢牢把握司法为民、公正司法的工作主线，坚持党建带队建促审判工作思路，全面加强法院工作和干部队伍建设，狠抓立案、审判、执行等重点业务工作，为促进社会公平正义、维护社会大局稳定、推动吉林振兴发展作出了重要贡献。特别是司法改革、执行攻坚、智慧法院建设等项工作取得重大突破，得到了最高人民法院和省委领导的高度评价，省委对省法院的工作是充分肯定的。

胡家福指出，徐家新同志政治素质好，大局意识强，善于从讲政治的高度分析问题、开展工作；政策水平高，注重理论联系实际，自觉谋大局、抓大事，组织领导能力和改革创新意识较强；工作思路清晰，注重运用法治思维考虑问题、解决问题，处理复杂问题能力较强；事业心、责任心强，为人直率、待人坦诚，团结同志、廉洁勤奋，群众基础好。省委相信，徐家新同志一定会不辜负中央和省委的信任，不辜负全省法院战线广大干警的期望，奋发有为、努力工作，切实担负起所承担的职责任务，推动全省法院工作取得新进展、实现新提升。

胡家福强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义政法思想，坚定不移地坚持党对人民法院工作的绝对领导。习近平总书记在领导政法工作谋新篇、开新局伟大实践中，科学回答了事关政法工作全局和长远发展的重大理论和实践问题，提出了一系列新理念新思想新战略，形成了习近平新时代中国特色社会主义政法思想，为做好新时代政法工作提供了根本遵循。坚持党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证。人民法院是人民民主专政的国家政权机关，必须旗帜鲜明的讲政治，始终坚持党对人民法院工作的绝对领导。要坚定政治信仰，深入开展习近平新时代中国特色社会主义政法思想大学习、大研讨、大培训，坚持用习近平新时代中国特色社会主义政法思想武装头脑、改造思想、指导实践、推动工作，更加坚定地走中国特色社会主义法治道路，矢志不渝地做中国特色社会主义法治国家的建设者、实践者、捍卫者。要严守政治规矩，坚决维护习近平总书记党的核心、军队统帅、人民领袖地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央和省委重大决策部署不折不扣地贯彻落实到法院工作的全过程和各方面。要强化政治担当，增强政治敏锐性和政治鉴别力，善于从政治上把握方向、把握大势、把握全局，善于从政治上观察形势、研判态势、分析问题，不断提升辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的能力水平。

胡家福要求，要坚持以人民为中心的发展思想，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。积极适应社会主要矛盾变化，努力回应人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面新的更高的需求。要着力满足人民群众日益增长的司法需求，聚焦教育、就业、环保、医疗、养老等民生领域案件，全面推进办案提速增效，更好地维护人民群众的合法权益。要着力打赢“基本解决执行难”这场硬仗，切实把解决执行难问题作为事关人民群众切实利益的大事来抓，及时兑现当事人胜诉权益，有效维护人民群众人身权、财产权、人格权。要着力提高司法质效，大力加强智慧法院建设，积极推行“互联网+诉讼服务”，让人民群众在掌心里、在指尖上就能享受到便捷高效的司法服务。

胡家福强调，要充分发挥审判职能，有力服务保障经济社会发展大局。要更加主动维护国家安全和社会稳定，牢固树立总体国家安全观，依法严惩危害国家安全、危害人民群众生命财产安全犯罪，切实把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓实抓好。要更加主动服务国家和区域重大战略，紧紧围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，及时妥善审理非法集资等涉众型经济犯罪案件，依法从严惩处扶贫领域贪腐渎职犯罪，依法惩治破坏环境的违法犯罪行为。要更加主动服务经济社会发展，依法惩治敲诈勒索、金融诈骗、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品等违法犯罪行为，依法审慎办理涉企案件，真正做到保护合法、取缔非法、打击犯罪，切实营造公平有序的市场竞争秩序。

胡家福要求，要全面深化司法改革，着力提高审判质效和司法公信力。要全面落实司法责任制，深入推进内设机构改革，大力加强专业化新型审判团队建设，完善员额动态调整机制、法官业绩评价机制、审判权监管机制、司法责任追究机制，健全法官薪酬待遇、权益保障等制度，进一步增强法官职业尊荣感。要深入推进诉讼制度改革，加快推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，深化民事诉讼制度改革，巩固立案登记制改革成果，努力破解案多人少难题。要深化现代科技应用，加快推进智慧法院建设，强化与智慧政法互联互通、优化智能辅助办案系统、拓展智慧法院功能，让现代科技更好地服务人民群众、服务法官办案、服务司法管理、服务廉洁司法。

胡家福强调，要突出正规化、专业化、职业化建设，努力建设忠诚干净担当的高素质人民法院队伍。要加强领导班子建设，全面落实党组党建主体责任，认真贯彻执行民主集中制，坚持把集体领导与个人分工负责结合起来，把发扬民主与实行集中统一起来，建设团结和谐、风清气正的领导集体，进一步增强班子的向心力、凝聚力、战斗力。要加强业务能力建设，立足新时代法院工作实际需求，加大专业精神、专业素养、专业能力培养培训力度，不断提升司法质效和公信力。要加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及省委具体规定，持续整治“四风”突出问题，坚决防止不良风气反弹回潮；深入反思、深刻汲取长春中院张德友、宋利菲案件教训，坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚决惩治司法领域腐败，促进干警清正、队伍清廉、司法清明。

徐家新表示，坚决拥护中央和省委的决定。到吉林高院工作，深感使命光荣、责任重大。在吉林高院历任领导班子打下的良好工作基础上，进一步加强思想政治建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当；勤勉工作，坚持以人民为中心，在服务大局、深化司改、基本解决执行难、智慧法院建设等重点工作上下功夫；认真履行“一岗双责”，推动党建责任层层落实落地，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争；坚持廉洁自律，自觉在法治的轨道上用权，自觉接受制约监督。在省委、省委政法委的领导下，不忘初心、砥砺奋进，与全体吉林法院人共同谱写新时代吉林法院司法事业的新篇章。

吉林省委组织部常务副部长骆孟炎主持会议并宣读了省法院主要领导职务任免的决定。

来源：吉林长安网

责任编辑：余鹏飞