北京防汛办:暴雨蓝色预警持续 傍晚到夜间仍有雨

来源：长安街知事

市防汛办最新消息，本市目前仍处于暴雨蓝色预警和地质灾害气象风险黄色预警中，今天夜间阴有中到大雨，晚上8点左右，降雨会从西南方向穿城而过，伴有雷电，雨量比预计的要小一些，预计在20-40毫米。

截至到今天下午5点，全市平均降雨14.9毫米，最大降水点为延庆暖水面村，降水量达50.7毫米，全市各主要道路路口和低洼路段没有出现较大积水。

预计明晨降雨将逐渐减弱结束，明天白天，阴转多云，北转南风，2、3级，最高气温27℃。12日夜间，多云转阴，南转北风，1、2级，最低气温22℃。

13日白天，阴天间多云，大部地区有雷阵雨，北转南风，2、3级，最高气温28℃。13日夜间，阴天间多云，南部地区有雷阵雨，南转北风，2级左右，最低气温23℃。

14日白天，阴天间多云，有阵雨，北转南风，2、3级，最高气温30℃。

7月11日下午5点的卫星云图

7月11日下午6气象雷达回波图

责任编辑：张建利