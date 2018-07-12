金一南：美国务卿访问朝鲜基本失败 别赖中国

原标题：金一南：蓬佩奥访问朝鲜基本失败，别赖中国

中国之声《国防时空》北京7月12日电（记者 周宇婷）近日，半岛局势又风云突变，美国国务卿蓬佩奥6号到7号访问朝鲜后，表示他的访问富有成效。双方会谈几乎在所有核心问题取得了进展，并且制定了朝鲜无核化的时间表。但是朝鲜外务省发言人当天表明的态度却截然相反，朝方指责美方提出了所谓强盗性的要求，称美方的态度和立场“令人遗憾”。为何朝美双方在同场会谈出做出截然相反的判断？蓬佩奥为什么没能和朝鲜达成一致？未来朝美关系将如何发展？这些就是今天《一南军事论坛》将关注的话题。

美国国务卿蓬佩奥6日抵达朝鲜（资料图）

主持人：7月7号，美国国务卿蓬佩奥在机场还非常兴奋地说，他这次和朝鲜代表进行了多个小时富有成果的、善意的会谈。但蓬佩奥兴冲冲的话音未落，就被对方的一纸声明打了脸。朝鲜说美国，你是强盗要求！一南教授，您分析蓬佩奥到底做了什么惹怒了朝鲜？

金一南：我们从金正恩没有会见蓬佩奥，其实就能看出来，这回蓬佩奥访问朝鲜，基本上是失败的。我觉得蓬佩奥他到平壤去，还是满怀希望的，因为作为国务卿来说，他也不会轻易主动把一个事情搞砸，我觉得他的设想，金正恩要见他，金正恩跟他让步等等，但是他的想法自作多情了。金正恩已经抛出礼包来了，给特朗普一个大礼包，包括他的核设施，核试验基地的销毁，导弹发动机的处置，都做出了礼包了。蓬佩奥这回已经到了美国必须拿出一个礼包的时候了，但蓬佩奥空手去了。这点来说，蓬佩奥有没有懊悔？我觉得可能蓬佩奥还是有些懊悔的，他的懊悔就在这儿，他空手去了，这点带来很大的麻烦，你必须得有所表示，他没表示，而且我估计蓬佩奥在这个过程中，也兜售了博尔顿的那套处置方案，比如说一年以内，你们必须完成彻底弃核，我才解除对你们制裁，还不说我给你多少援助，什么都没有。所以你看朝方的声明，可以说怒火万丈。

美方期望值不能太高，美方必须做出适当的回报来，当美方没有任何的回报，只要求对方弃核，朝方的声音讲了，美方现在反复强调，在朝鲜完全无核化之前，美方不会停止制裁。你现在停止军演，你的军演是随时可以恢复的，我是销毁了核试验场，我下一步还要销毁导弹发动机的试验基地，我都是不可逆的。我销毁了不可逆的，你就停止一个军演，可以随时恢复的，所以双方的回报是不一致的。

朝鲜销毁丰溪里核试验场（资料图）

主持人：所以蓬佩奥虽然是带着希望去往的朝鲜，但他居高临下的蛮横态度实在让朝鲜难以忍受？

金一南：对。这点也不仅反映在朝核问题上，反映在所有问题上。你看贸易问题，与欧盟打钢铝问题、与德国打汽车问题、与中国贸易开战问题，与加拿大，骂加拿大总统特鲁多下地狱的问题等等这些都看出来，从特朗普本人到他这个班子，这些人目空一切，老子天下第一，唯我独尊，这个劲头，霸蛮的态度，我觉得只能把事情搞砸，处理不了任何一个事件，不管是贸易争端也好，还是核安全也好，还是无核化，彻底去核也好，就美国这种态度，很难完成任何问题的解决。

朝鲜（资料图）

主持人：对于朝鲜来说，除了要确保本国的安全，现在金正恩还要重点发展朝鲜的经济建设，所以蓬佩奥这次来朝鲜提出的这些建议，并不符合朝鲜的期望和期待，注定是一个失败的行程。

金一南：对，美国自认为还是挺成功的，其实是完全失败的。

朝美领导人会晤（资料图）

主持人：那么虽然此前的朝美领导人会晤取得了一些积极成果，但仿佛朝美关系随着此次蓬佩奥访问又跌入了谷底，那么一南教授，您觉得接下来朝美关系有可能是朝着他们在新加坡会谈中说好的那样继续前行呢？还是有可能又要走回头路了呢？

金一南：走回头路不太可能，还是要跌跌绊绊地往前走。金正恩想把工作重心转到经济建设上来，开发核给国家发展前景带来很大的不确定性，他也明白。美方来看，武装对峙、核大战他也不想干，所以说缓和半岛关系也是美方一个必然选择。就在这两点上，双方能找到很大的契合点，双方利益的契合点，所以并不能因为蓬佩奥一次失败的访问，就说半岛完全弃核就彻底终止了，还不至于，还没到这个地步。

从朝方的声明里也能看出来，朝方的声明也非常有技巧，这个技巧是什么呢？指责蓬佩奥，但是不指责特朗普，这就是一种技巧。就是说你下面的人把事情搞砸了，我们还是信任你的，你在新加坡还是讲了很多的美朝改善关系，而且美国保证朝鲜的安全，双方建立非常亲密的关系等等，甚至提供经济援助，你都许过愿的，你要兑现你的诺言。从这些看，朝方现在跟美方的斗争，也是很有策略的，他绝不是把美方整个骂的一塌糊涂，他不是的。朝方在国际政治斗争中也是越来越成熟的表现，这种表现就给双方今后留下了很大的回旋余地和空间。所以双方在半岛完全弃核的问题上也是在斗智斗勇，最终达到各自利益的最大化。

美方想的是不费一枪一弹，不花一个美元完成弃核，根本不可能，你不付出点代价来可能吗？不可能的。从这点看，双方怎么样在下一步走下去，这是双方必须要协调的一个重大问题。不是为了全世界的利益，为了双方的利益，就为了朝美利益，也得走下去。

美国参议院（资料图）

主持人：最近，在参议院军事委员会任职的一位美国参议员抛出了一个观点，想把朝美这次会谈失败的原因都赖到了中国身上，说是中国让朝鲜退出与美国的谈判，以便在中美贸易争端中获得更多筹码。您怎么看待这种观点？

金一南：美国历来充满了阴谋论。比如中国经济发达了，说中国要把美国饭碗砸了，中国又偷窃了美国的技术，他们这种阴谋论，说中国怎么盗窃美国的技术，怎么盗窃美国的知识产权，一派胡言！中国历来是朝鲜半岛完全无核化和朝鲜半岛不要发生战事坐下来谈的积极的主持者。

这回他找不着理由，蓬佩奥为什么僵局了呢？就说肯定是中国人从中作梗。为什么呢？因为7月6号特朗普对中国的贸易战开始，在这种情况之下，美国在拼命琢磨中国的反制措施，以小人之心度君子之腹，给中国先来了一个小人之局，他揣测中国在半岛上一定要有所反弹，中国对半岛的无核化立场，为了报复美国，也很有可能出现松动。明明这个戏是蓬佩奥自己把这出戏唱砸了，他找替罪羊，找谁呢？中国人。不是我处理不得当，不是我的价码过高，不是我引起了朝方的愤怒，就是中国人鼓动朝鲜跟美国对抗，中国人让朝方提出更高的价码。我说这就是一帮子美国人，按照这种政策推演，只会把美国的政策逼入这样一个死胡同里。

中国历来是半岛促和的力量，半岛弃核的力量，和平谈判的力量，而不是半岛对抗的力量。真正想在半岛对抗的那些人，今天在扮演这样一种很不光彩的角色，想把污水泼到中国人身上来。我们要告诉他，谁在半岛发生冲突，最有利的你们看是谁？谁一直在千方百计地想让半岛发生冲突？谁一直在制止半岛发生冲突？一目了然，都不用扯别的，看的非常清楚。最不想看到半岛发生战争的，一个是中国，一个是韩国。切身利害相关，唇齿相依。我们是半岛坚定的维和力量，而很多人是半岛和平的破坏力量。你看，不要说别的，博尔顿那个大嘴，就是半岛和平的破坏力量，再加上这回美国国务卿的处置失当，客观上又给半岛带来新的冲击，延缓了半岛无核化进程，当然我们讲也包括美国总统特朗普，以为半岛是一个可以讨价还价的筹码，想拿半岛与中国讨价还价，是这一帮子人的误区。实际上这种错误的判断甚至错误的理念，只能使半岛问题变得日益复杂。

责任编辑：张迪