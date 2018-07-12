中国红十字会援助180余万元用于福建四川救灾

原标题：（社会）中国红十字会援助180余万元用于福建、四川救灾

新华社北京7月12日电（记者罗争光）记者12日从中国红十字总会和中国红十字基金会获悉，针对近日福建遭受台风灾害和四川发生暴雨洪涝灾害，已分别向两省调拨赈济家庭箱、衣物、帐篷等共计180余万元物资，用于当地开展救灾工作。

据悉，针对近日福建遭受“玛莉亚”台风灾害，中国红十字会总会启动四级应急响应，根据灾区需求，从福建省红十字会备灾中心调拨家庭包3000个，毛巾被3000床，夹克衫700件，共计物资价值89万余元用于救灾工作。

针对近期四川遭受暴雨洪涝灾害，中国红十字会总会启动四级应急响应，根据灾区需求，共计援助物资94万余元支持当地救灾。其中，从中国红十字会成都备灾救灾中心调拨夹克衫5000件，单帐篷100顶；中国红十字基金会紧急启动“天使之旅——四川抗洪行动”，从四川省眉山备灾中心调拨2000只赈济家庭箱，并派出工作组前往灾区组织救灾工作。（完）

责任编辑：张迪