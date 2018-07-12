新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国红十字会援助180余万元用于福建四川救灾

中国红十字会援助180余万元用于福建四川救灾
2018年07月12日 19:37 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：（社会）中国红十字会援助180余万元用于福建、四川救灾

　　新华社北京7月12日电（记者罗争光）记者12日从中国红十字总会和中国红十字基金会获悉，针对近日福建遭受台风灾害和四川发生暴雨洪涝灾害，已分别向两省调拨赈济家庭箱、衣物、帐篷等共计180余万元物资，用于当地开展救灾工作。

　　据悉，针对近日福建遭受“玛莉亚”台风灾害，中国红十字会总会启动四级应急响应，根据灾区需求，从福建省红十字会备灾中心调拨家庭包3000个，毛巾被3000床，夹克衫700件，共计物资价值89万余元用于救灾工作。

　　针对近期四川遭受暴雨洪涝灾害，中国红十字会总会启动四级应急响应，根据灾区需求，共计援助物资94万余元支持当地救灾。其中，从中国红十字会成都备灾救灾中心调拨夹克衫5000件，单帐篷100顶；中国红十字基金会紧急启动“天使之旅——四川抗洪行动”，从四川省眉山备灾中心调拨2000只赈济家庭箱，并派出工作组前往灾区组织救灾工作。（完）

点击进入专题：
暴雨南北呼应波及多个省份 四川受灾严重

责任编辑：张迪

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区