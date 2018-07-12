韩正又有一项新兼职 领导的这个小组大有来头

原标题：韩正领导的这个小组，大有来头

撰文 | 董鑫

国务院副总理韩正又有了一项新兼职。

昨天（11日），国务院办公厅发布通知，将“京津冀及周边地区大气污染防治协作小组”调整为“京津冀及周边地区大气污染防治领导小组”，韩正担任组长。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，协作小组在2013年成立之后，还是第一次有重大调整。

最引人关注的是小组人员调整，领导小组组长不再是北京市委书记，改由国务院副总理亲自担任。

这种调整会带来哪些变化？咱们还得从《大气十条》谈起。

从“协作”到“领导”

2013年9月，《大气污染防治行动计划》印发，简称《大气十条》。

《大气十条》明确规定，要建立京津冀、长三角区域大气污染防治协作机制，由区域内省级人民政府和国务院有关部门参加。

当年10月23日，北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省和环境部、国家发改委、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、中国气象局、国家能源局的负责人，在北京召开首次工作会议，就《大气十条》各地贯彻落实情况、当年冬天大气污染防治工作措施和制订空气重污染应急方案等进行交流、协调与部署。

上述参加首次工作会议的六个省区市和七个中央部委，就是“京津冀及周边地区大气污染防治协作小组”的最初组成部门。

到2015年5月，又加入了河南省政府和交通运输部，组成部门扩充为七个省区市和八个中央部委。

从“协作小组”升格为“领导小组”之后，组成部门和人员都有了变动。

政知道（微信ID：upolitics）发现，在领导小组成员中，陈吉宁是“京津冀及周边地区大气污染防治协作小组”的“老人”，在担任原环境保护部部长的时候，他曾经参加过多次协作小组会议。

△2016年10月20日，京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第七次会议在北京召开，时任环境保护部部长陈吉宁（右三）出席并讲话

与“协作小组”对比，“领导小组”主要变化有三。

第一，组长由国务院副总理韩正亲自担任，副组长分别为生态环境部部长李干杰、北京市市长陈吉宁、天津市市长张国清和河北省省长许勤。

而据北京市环保局区域协调处处长阎育梅在《中国机构改革与管理》杂志撰写的文章介绍，原协作小组的组长是北京市委书记，副组长是原环保部和京津冀三地政府的主要负责人。

第二，小组成员中，除了原“协作小组”包括的七个省区市和八个中央部委，还多了一名国务院副秘书长和一名公安部副部长。

第三，领导小组办公室设在生态环境部，办公室主任由生态环境部副部长赵英民兼任，成员为领导小组成员单位有关司局级负责人。

原协作小组办公室则设立在北京市环保局。

联防联控有何成效？

从2013年到2018年，原协作小组共开过十一次全体会议，最近一次是在今年1月25日。

从人员组成看，虽然协作小组是由北京市牵头，但时任国务院副总理张高丽也出席过很多次全体会议。

就在1月25日，张高丽还在京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第十一次会议上讲话，要求因地制宜、稳妥推进北方地区清洁供暖，完善配套政策，保障天然气供应，确保群众温暖过冬。

根据公开报道，全体会议一般一年两次，分别在上半年和下半年，还有专题会议，协调联合保障国家重大活动期间的空气质量等。

比如2015年8月，京津冀及周边地区大气污染防治协作小组就召开专题会议，动员部署中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动空气质量保障工作。

根据阎育梅在《京津冀及周边地区大气污染防治协作机制建设》一文中的总结，协作小组成立之后，京津冀区域大气污染治理从各自为政的模式逐步转向联防联控的模式，主要进行了六大方面的具体工作：

1。 进行京津冀环境保护合作顶层设计；

2。 建立完善京津冀联动执法机制；

3。 深化“2+4”（北京与保定、廊坊；天津与唐山、沧州）结对合作机制；

4。 建立完善区域空气质量预报预警及应急联动机制；

5。 深入开展大气污染治理科研合作；

6。 统一区域排放标准

让政知道（微信ID：upolitics）印象很深的是第4条。早在协作小组成立之前，专家学者就一直在呼吁京津冀地区建立空气重污染应急联动机制。

2016年12月2日至4日，京津冀及周边地区发生了一次大面积区域性空气重污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、山东、山西、河南、辽宁等7省市，涉及到60多个城市。

当时，京津冀及周边地区首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动。

11月29日，原环保部函告北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省人民政府，实施区域联动，共同应对重污染天气；随后，京津冀及周边地区有60个城市统一启动预警响应，其中河北石家庄、山西临汾等9个城市拉响红色预警；同时，各地还及时采取措施，大幅削减污染物排放，一定程度上减轻了重污染强度。

为何要升格？

调整之后，领导小组的主要职责为：

贯彻落实党中央、国务院关于京津冀及周边地区（以下称区域）大气污染防治的方针政策和决策部署；

组织推进区域大气污染联防联控工作，统筹研究解决区域大气环境突出问题；

研究确定区域大气环境质量改善目标和重点任务，指导、督促、监督有关部门和地方落实，组织实施考评奖惩；

组织制定有利于区域大气环境质量改善的重大政策措施，研究审议区域大气污染防治相关规划等文件；

研究确定区域重污染天气应急联动相关政策措施，组织实施重污染天气联合应对工作；

完成党中央、国务院交办的其他事项。

看起来，与原有协作小组的职责重合度甚高。为何要“升格”？

京津冀与周边地区大气污染防治领导小组办公室主任、生态环境部副部长赵英民这样解释：

由国务院领导担任组长，可以进一步强化京津冀区域协作机制的领导力、执行力，结合落实京津冀协同发展战略，加快区域空气质量改善进程。

赵英民还透露了一个升格后的新变化。

除了现有的京津冀、长三角区域大气污染防治协作机制，还要建立汾渭平原大气污染防治协作机制，纳入京津冀及周边地区大气污染防治领导小组来统筹领导。

补充一下背景。

汾渭平原地区包括山西省吕梁、晋中、临汾、运城，河南省洛阳、三门峡，陕西省西安、宝鸡、渭南、咸阳、铜川等11个地市。

近几年，该地区多项污染指标不降反升。2017年，11个城市的PM2.5浓度年均值达68微克/立方米，是全国污染最严重的区域之一。

今年年初，生态环境部部长李干杰在2018年全国环境保护工作会议上，对今年大气污染防治工作做出部署时就表示，要将京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域作为打赢蓝天保卫战的“主战场”。

韩正与京津冀

履新国务院副总理4个月，韩正有两份与京津冀有关的兼职，除了政知道（微信ID：upolitics）刚才说过的京津冀及周边地区大气污染防治领导小组组长，还有一个更为宏观的，京津冀协同发展领导小组组长。

6月1日，韩正主持召开京津冀协同发展领导小组会议，以“京津冀协同发展领导小组组长”的身份第一次出现在公开报道中。

在此之前，他已经在河北和北京两地进行过调研。

5月14日，韩正上任之后第一次出京调研，就去到了河北雄安新区。

在雄安新区，韩正考察了交通枢纽规划建设进展、察看森林城市专项规划和植树造林进展情况、了解启动区控制性详规编制和白洋淀生态保护情况和数字雄安建设以及容东安置区规划建设情况。

韩正走后第二天，雄安新区规划建设工作领导小组就召开专题会议，研究审议了《白洋淀生态环境治理总体方案》，审议并通过了《河北雄安新区规划建设工作领导小组工作规则》和《河北雄安新区规划建设工作领导小组办公室工作细则》。

5月28日，韩正去往北京市通州区，调研北京城市副中心规划建设工作。了解副中心规划建设进展，实地察看办公楼工程以及园林、管线等配套工程，察看大运河沿岸生态环境治理情况等。

在兼职身份公开之后，6月19日，韩正又前往天津调研京津冀协同发展工作。他强调，天津要立足比较优势，把握功能定位，在推动京津冀协同发展中作出更大贡献。

责任编辑：余鹏飞