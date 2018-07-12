“五毒俱全”大老虎受贿超1.5亿 为啥只判了15年?

原标题：受贿超1.5亿的大老虎，为什么只判了15年？

撰文 | 孟亚旭

河北“第四虎”张越，在一审开庭一年多后，终于宣判——受贿超1.5亿，获刑15年。法院认为，张越是自首，曾检举揭发他人重大犯罪问题，属重大立功。

这一段时间以来，有关落马老虎的消息不断，新落马者有广东省委常委、统战部部长曾志权，一审开庭者有上海市检察院原检察长陈旭、中国证监会原副主席姚刚，以及张越。

中纪委打虎的决心由此可见。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，像张越这样开庭一年多后才宣判的情况并不多见。

十八大后，不少贪官被法院判刑，不少受贿过亿的“老虎”多被法院判处无期或死缓，而张越一审获刑15年。

从一审到宣判超1年多

政知君关注张越已经很长时间，一个重要的原因是，这位在2016年4月落马的河北老虎，在去年4月开庭之后，便迟迟没有宣判的消息。

开庭到宣判，经历了1年多，这样的情况，可不多见。

得看法律规定。

据《刑事诉讼法》第202条：

法院审理公诉案件，应当在受理后2个月以内宣判，至迟不得超过3个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第156条规定情形之一的，经上一级法院批准，可以延长3个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高法批准。

刚从公安部空降河北就开始敛财

经审理查明：

2008年至2016年，被告人张越利用担任河北省公安厅党委书记、河北省公安厅厅长、河北省委常委、政法委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在土地开发、工程承揽、案件处理及职务晋升等事项上谋取利益，直接或者通过特定关系人收受他人财物共计折合人民币1.569亿余元。

时间跨度上，是从2008年到2016年，2007年12月，时任公安部二十六局局长的张越空降河北任河北省公安厅党委书记，之后任省厅厅长。

换句话说，空降河北后，张越就开始了敛财之路。

在河北期间，张越历任省公安厅厅长、政法委书记，在这两个岗位上，他前后敛财超1.5亿余元。

数量可谓是“特别巨大”。

张越系十八大后河北落马“第四虎”。

在他之前，河北省委原常委、组织部原部长梁滨，河北省委原常委、秘书长景春华，河北省委原书记周本顺先后落马。

在张越落马后，河北省人大常委会原副主任杨崇勇，河北省人大常委会原副主任张杰辉再步其后尘。

“执行重大任务期间擅离职守”

张越有“河北政法王”的称号。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，张越落马后，坊间对他的披露便层出不穷，“周永康”、“盘古会”、“商人郭文贵”、“夫人外交”、“威风凛凛”、“插手聂树斌案”等内容曾引起广泛关注。

张越在2016年7月被双开，他的双开通报也很有特点，其中的“执行重大任务期间擅离职守”是中纪委通报中首次出现的表述。

违反政治纪律和政治规矩，执行重大任务期间擅离职守，对抗组织审查，长期搞迷信活动；

违反组织纪律，在职务提拔、岗位调整方面为他人谋取利益；

违反廉洁纪律，违规接受宴请，公款大吃大喝，违规打高尔夫球，收受礼金、礼品，搞权色、钱色交易；

违反工作纪律，利用职权插手工程项目、干预司法活动；

违反生活纪律，生活奢靡、贪图享乐。

2016年1月1日起实施的《中国共产党纪律处分条例》规定了六大纪律，即政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。对照不难发现，张越违反了其中五项纪律，因此有“五毒俱全”之说。

一个细节是，2013年9月，习近平曾全程参加并指导河北省委常委班子专题民主生活会，张越在当时的会上曾这样自我批评：“高脚杯端得多了，大碗茶端得少了。”

检举揭发他人属重大立功

政知道（微信ID：upolitics）注意到，十八大后打虎不断，一批落马贪官被法院查明受贿超亿元，这些官员最终获刑无期甚至是死缓，其中白恩培受贿超2.4亿被判处死缓，他还是终身监禁第一人。

云南省委原书记白恩培（受贿超2.46亿）：死缓，“终身监禁第一人”

十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才（受贿超1.7亿）：无期

国家统计局原党组书记、局长王保安（受贿1.53亿）：无期

浙江宁波原市长卢子跃（受贿超1.47亿）：无期

辽宁省委原书记王珉（受贿超1.46亿）：无期

广东省政协原主席朱明国（受贿超1.4亿）：死缓

十八届中央政治局原常委、中央政法委原书记周永康（受贿超1.29亿）：无期

河南省委原常委、洛阳市委原书记陈雪枫（受贿1.25亿）：无期

山西省人大常委会原副主任金道铭（受贿超1.23亿）：无期

江西省委原书记苏荣（受贿超1.16亿）：无期

最高法院原副院长奚晓明（受贿超1.14亿）：无期

广东省委原常委、广州市委原书记万庆良（受贿超1.11亿）：无期

青海省委原常委、西宁市委原书记毛小兵（受贿超1.04亿）：无期

张越受贿超1.5亿，获刑15年。

法院认为，鉴于其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；归案后检举揭发他人重大犯罪问题，经查证属实，具有重大立功表现；认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物大部分已退缴，依法可对其减轻处罚。

“重大立功者”

刑法规定：

“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”

“两高”关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见是这么说的：

犯罪分子检举、揭发的他人犯罪，提供侦破其他案件的重要线索，阻止他人的犯罪活动，或者协助司法机关抓捕的其他犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人、被告人依法可能被判处无期徒刑以上刑罚的，应当认定为有重大立功表现。

值得注意的是，如今获刑的大老虎中，“重大立功”者不仅仅是张越。

河北落马老虎中，河北省委原常委、秘书长景春华因受贿罪、巨额财产来源不明罪获刑18年，法院认为他“检举他人重大犯罪线索，有重大立功表现”；此外，因受贿罪获刑8年的河北省委原常委、组织部部长梁滨也是“检举他人犯罪线索，经查证属实，构成重大立功”。

除河北落马老虎外，具有重大立功情节的还有：

四川省委原副书记李春城、内蒙古自治区人民政府原副主席潘逸阳、江苏省委原常委、秘书长赵少麟，广东省委原常委、广州市委原书记万庆良，吉林省原副省长谷春立，以及云南原副省长沈培平。

不是所有“重大立功者”都像张越这样“减轻处罚”。

法院认为，沈培平主动向办案机关提供侦破其他重大案件的重要线索，查证属实，有重大立功表现，但是，“鉴于其在接受审查之前有毁灭罪证的行为，且受贿赃款、赃物未全部退缴，对其重大立功表现，依法不予减轻处罚，但可从轻处罚。”

贪官的心思，也很复杂。

责任编辑：余鹏飞