国家发改委有了70后秘书长 工科出身转行研习经济

原标题：国家发改委有了“70后”秘书长

来源：长安街知事

近日，国家发改委官网“领导班子”栏目更新，国民经济综合司司长丛亮接任该委秘书长一职，高技术产业司司长任志武则履新副秘书长。

公开简历显示，丛亮是位“70后”，1971年12月出生，山东文登人。不仅年轻，他的学历也高，经济学博士。

丛亮

值得注意的是，丛亮最初并非研习经济学，而是1994年毕业于清华大学机械工程系，拿到的也是工学学士学位。此后他“转行”，进入中央财经大学读研，所获才是经济学硕士学位。

研究生毕业至今，他一直在国家发改委的国民经济综合司工作，历任总量处副处长、处长、综合处处长、副司长等，2016年8月晋升为司长。

简历显示，早在6月份，丛亮就已经担任国家发改委秘书长，而且继续兼任国民经济综合司司长一职。

2016年下半年以来，中国经济出现了触底回升的迹象。有观点认为，这是房地产开发来拉动的。对此，在2017年7月的国新办发布会上，丛亮表示，这些积极的变化是在结构优化的前提下实现的，更多是靠加快结构调整和新旧动能的转换来促进发展。

此次与丛亮一起履新的，还有高技术产业司司长任志武，他获任副秘书长。

公开简历显示，1963年4月出生的任志武河南省辉县人，他最初学的是拖拉机设计与制造专业，所获也是工学学位。分配到机械部3年后，他被调入国家经委。2007年9月任高技术产业司副司长，8年后晋升巡视员，去年3月改任司长。

此次调整后，李朴民不再担任国家发改委秘书长，范恒山、施子海则不再担任副秘书长职务。李朴民与范恒山皆出生于1957年10月，今年61岁。

施子海此前已担任国家医疗保障局副局长。他生于1966年5月，浙江余姚人，中共党员，理学博士。

1991年，施子海进入原国家计委工作，历任原国家计委办公厅副处级、正处级秘书，政策法规司综合处处长等职。2003年6月起，施先后担任国家发改委政策研究室综合处处长，政策研究室副主任、主任，价格司司长，国家发改委副秘书长兼价格司司长等职。

2018年5月31日，新组建的国家医疗保障局正式挂牌，施子海以国家医疗保障局副局长身份公开亮相。

责任编辑：余鹏飞