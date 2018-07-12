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云南省政府任免10名干部：郭辉军任西南林大校长

云南省政府任免10名干部：郭辉军任西南林大校长
2018年07月12日 20:17 澎湃新闻
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　　原标题：云南省政府任免10名干部：郭辉军任西南林业大学校长

　　掌上春城7月12日消息，7月12日下午，掌上春城记者从云南省政府网站获悉，云南省人民政府网发布一批人事任免事项。具体任免情况如下：

　　刘　健 任省工业和信息化委员会副巡视员；

　　李建民 任省统计局副巡视员；

　　杨建林 任省地方志编纂委员会办公室主任（副厅级，试用期一年）；

　　刘　林 任省公路路政管理总队总队长（副厅级，试用期一年）；

　　申海平 任省公路局副巡视员；

　　张跃彬 任省农业科学院副院长（试用期一年）；

　　郭辉军 任西南林业大学校长，免去省林业厅副厅长职务；

　　康曙希 任云南警官学院副巡视员；

　　刘　勇 免去省投资控股集团有限公司总裁、副董事长职务。

　　符亚杰 任省质量技术监督局巡视员，免去省质量技术监督局副局长职务。

　　来源：掌上春城

责任编辑：余鹏飞

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