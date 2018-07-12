90后司机洪水中开火车压桥:事发时根本顾不上害怕

原标题：开火车压桥的90后司机： 列车两侧是滚滚洪水，但我顾不上害怕

左起：王铁铮、张强、陈龙、谭力维

7月11日，四川绵阳连续强降雨，宝成铁路涪江大桥下，浑浊、汹涌的洪水，夹杂着树枝杂物，冲击着铁路大桥桥墩，激荡出阵阵浪花。

上午10时，涪江水位超过涪江大桥封锁水位，沿线客车、货车全部停运。

紧要关头，中国铁路成都局集团公司成都机务段两位90后司机，驾驶两列四千吨级重载货运列车驶入涪江大桥，用火车重量压住桥梁，抵御汹涌而至的洪水。

“机头上涪江大桥时，列车两侧都是滔滔洪水，压力也很大，但根本来不及害怕，我要操纵好机车，保住大桥。”

两列重载货车，在涪江大桥上停留6个小时，成功抵御洪峰。

连续强降雨

洪水冲击涪江大桥

从11日凌晨开始，四川境内成都、绵阳、广元等地连续强降雨，而四川北向出川大动脉—宝成铁路，便主要途径成绵广这一区域。

连续的强降雨天气下，绵阳市境内的涪江水位迅速上涨，一度危及到了宝成铁路涪江大桥的安全，上午10时，水位已经超过了涪江大桥上、下行大桥的封锁水位。

记者从中国铁路成都局集团公司绵阳工务段了解到，上行线涪江大桥，全长393米，建成于1953年；下行线涪江大桥，全长438米，建成于1995年。

“涪江大桥上游有一个水电站，由于洪水太大，水电站已无法发挥调节水位的作用。”情况紧急，铁路部门决定采用“重车压梁”的方式，增强桥梁自重，提高洪峰对桥墩冲刷时的梁体稳定性。

简单来说，就是将重量大的货物列车开上涪江大桥，用货车的自重，帮助桥梁抵御汹涌的洪水。恰好，绵阳工务段近期正在进行线路大修，铁路专用的卸砟车，正好停放在绵阳附近。

迎着汹涌的洪水，两列重载货车驶向宝成铁路涪江大桥。

这是两列超过45节编组的重载货物列车，业内称铁路专用卸砟车，每辆车的砟石的重量在70吨左右，一列车重量超过四千吨。

90后司机

迎着洪水开火车压桥

殊不知，驾驶两列重载货车，迎着洪水上桥的，是两位90后火车司机，分别是26岁的张强、28岁的陈龙。

在暴雨倾盆，江水滚滚，梁体不稳的情况下，甚至有车毁人亡的危险，这对执行“压梁”的任务火车司机而言，可谓是一场业务素质和心理素质的严峻考验。

“等会列车上桥时，一定要集中精力，不要慌乱，密切注意前方桥梁、线路情况，相互提醒，保证安全。”

10时3分，火车司机陈龙接到调度命令，开行57004次重载货物列车执行“压梁”任务。

“前方注意，后部瞭望。”“控制好速度。”

11时13分，57004次列车以不超过10km/h缓慢驶向上桥面。面对桥下滚滚洪水，机车驾驶室十分安静，陈龙左手紧紧的握着大闸，右手谨慎地控制着列车运行速度，警惕前方线路情况。

3分钟，通过这390米的铁路大桥，整整用了3分钟。11时16分，陈龙将列车安全平稳地停在了指定地点，他们再次下车，对机车设施设备进行检查，并做好防止列车防溜工作。

下午16时47分，涪江水位达到标准值后，陈龙驾驶着57004次列车退回绵阳北车站待令，此时他们已经在大桥上坚守了5个多小时。

“今年的暴雨太凶猛了，第一次遇到这样大的洪水，当时已经来不及害怕了，只想着把列车安全的停在指定位置。”当晚22时30分，陈龙才退勤下班。

压桥6小时

不止有司机、还有技术人员

两位90后司机，驾驶货车压桥应对洪水，也在网上引起热议，很多网友关心，司机是不是很危险？车上还有没有其他人？

记者从成都机务段了解到，每年针对汛期防洪，都会对职工进行业务知识培训，掌握必备的业务知识并通过考试后才能上线。

尤其是，在跨江河桥梁运行时，职工本人必须严格执行降速、停车等安全措施，执行“压梁”任务时，机车不会停在桥梁上，必须停在指定的安全位置，防范未然。

当然，火车压桥时不止有司机，除开司机，工务部门专业技术人员会登乘机车，同时桥下也有技术人员，随时密切观察桥梁情况，若发现异常情况，会第一时间通知机车司机到安全地方避险。

很多人担心，司机一直在车上，怎么吃饭？

别担心，每次值乘前，铁路部门都为机班配备方便面、面包、牛奶等应急食品；遇突发情况，在中间站长时间滞留，车间都会专门送水和应急食品，安排送应急餐。

对话司机

“感觉在洪水中开火车，根本顾不上害怕”

在压桥任务中，司机张强驾驶57002次货车，事后回想，他提到最多的词，是“来不及害怕”。

“刚准备上桥时，随着列车不断运行，距离桥梁越来越近，心理越来越紧张。”他说，当机车头刚上桥时，就感觉是在滚滚洪水中开车一样，因为当时的洪水，几乎与桥梁平齐，列车两侧都是翻滚的的洪水，压力也很大。

但他说，他必须镇静，因为自己是司机，火车的掌舵者，所以当时真的来不及害怕，只有高度集中精力，精心操纵好机车，严格控制速度，确保完成任务。

驾驶另一列57004次列车的司机陈龙，参加工作已经五年，但从他担任火车司机以来，今年的暴雨，是遇到最凶猛的一次，“压梁”任务，也是他担当值乘任务最重要的一次。

“面对桥下滚滚的洪水，严峻的形势，根本没有时间多想其他的。”他说，唯一想的，是一定要和同事一起，将列车平稳的停在桥梁上，保住大桥。

两位90后火车司机，虽然年龄不大、但他们的胆量、驾驶技术，是当之无愧的“老司机”。

责任编辑：余鹏飞