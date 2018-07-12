原标题：打赢“对美贸易自卫反击战” 离不开这五种思维

7月10日，美国贸易代表办公室公布拟对额外2000亿美元中国输美产品加征10%关税的清单。此前，美方已开始对500亿美元中国输美产品加征25%关税，特朗普还威胁对另外3000亿美元中国出口商品加征关税。在国际舆论看来，一意孤行的特朗普政府确实疯了。

特朗普发起贸易战，看似不合逻辑，却有着自己的一套逻辑：美国拥有最大的贸易逆差，是全世界“最吃亏”的国家，贸易战稳赚不赔，美国失去的是“逆差”，保住的将是“唯我独尊”的世界地位。特朗普本人及其身边顾问的理念也不是凭空而来。他们的思想是美国历史上各种思潮与当今社会趋势混杂交织的结果，体现了美国例外论、孤立主义、单边主义、贸易保护主义、经济民族主义甚至白人至上论、种族主义等等。特朗普政府的“美国优先”政策属于上述思潮混杂后的“集大成者”。

对中国来说，这场斗争迟早会来，很可能是一场持久战，中国也一定能够打赢。“打赢”的含义不是简单的谁输谁赢，中国“打赢”的衡量标准是打出一个更加繁荣、稳定的中国。为此，应对美国挑起的贸易战，离不开以下五种思维。

战略思维。观大势、谋大局，就能“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”。对于贸易战，不能被乱花迷眼，也不能被浮云遮眼，不能因一时一事而受影响，更不能掉入别人故意设置的陷阱。这场世界经济史上最大规模的贸易战是特朗普政府强加给中国的，意图是多方面的，其核心图谋是压缩中国的发展空间，迟滞中国的发展进程。面对咄咄逼人的特朗普政府和复杂多变的国际局势，中国充分发挥中国特色社会主义制度这一最大优势，坚持统筹国内国际两个大局，统筹发展安全稳定，集中精力做好自己的事，就有足够的战略定力和战略自信。

历史思维。首先，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡，做好当前和今后一个时期对外工作具备很多国际有利条件。其次，中国从站起来、富起来到强起来的历史进程中，美国因素如影随形，如果说过去我国多为被动应对美国因素，如今我们塑造中美关系、应对美国挑战的手段和方式越来越多。再次，特朗普政府这种不可一世的强权、霸凌、讹诈行径，不由使人想起二战期间某些人那种不可一世、专横跋扈、歇斯底里。西谚说，“神欲使之灭亡，必先使之疯狂。”美方这种失去理性的行为十分危险，伤害中国，伤害全世界，也将伤害其自身。中国站在历史正确一边。

辩证思维。一分为二地看问题。美方走极端，物极必反，多行不义必自毙。中方完全可以扬长避短、化危为机，把美方强加给的压力变为我们深化改革、扩大开放的动力，把坏事变好事。特朗普政府大搞“美国优先”，疏远了很多国家。中国致力于合作共赢，则赢得越来越多的伙伴。美方破坏多边规则、全球产业链、价值链，中方可以借助全球伙伴关系网络，依靠主动进取的创新精神，相应调整产业链、价值链布局，形成新的经贸生态，减少被美方要挟、讹诈的空间。

底线思维。这有两层含义。其一，同美国政府打交道，要做好最坏的打算，并向最好的方向努力。在同美国人的日常交往中，感到他们大多很随和。但一旦上升到国与国之间，在事关重大国家利益的外交谈判中，经验告诉我们，你把美国人往最坏处想，而结果美国人一定比你想的还要坏。有了这样的心理准备，你才不会对美国盛气凌人、不可理喻的要价感到意外、震惊。其二，坚守自己的原则和底线。特朗普政府企图靠不可预测性使对手摸不到头脑、失去平衡，从而使自己占据优势，又凭借美国的超级大国地位，自认为强大无比，可以无视国际规则，其他国家会甘拜下风，拱手让渡国家利益。面对这样的对手，我们绝不能让对方牵着鼻子走。中方将坚持自己改革开放的既定路线图和节奏不动摇，不会把自己的发展和经济命脉建立在期待特朗普政府的善意上。

系统思维。应对美国挑起的贸易战是一项复杂的系统工程，既涉及中美双边关系，也牵涉世界各主要经济体；既是一场贸易领域的攻防战，又不局限于此；既是经贸之争，也是世界观、规则观、合作观之争。从近来中方陆续出台的一系列措施来看，中国加强了顶层设计，体现了各部门、各行业、各领域对内对外的协同与配合。中方系统性地应对贸易战，坚持改革开放，坚守自由贸易、多边主义，将会在美国普遍加征关税的背景下，推动国内国际逐渐形成新的产业链、价值链，从而减少美国的影响和分量。“美国优先”变成“美国孤立”。这也许将是特朗普政府始料不及的。

这场贸易战会给中国经济和世界经济带来不确定性，但有一点是确定无疑的：中国前进的脚步无人能挡。打赢这场“对美贸易自卫反击战”，就当作中国崛起之路上的“腊子口”吧。（作者贾秀东为中国国际问题研究院特聘研究员）

责任编辑：张迪