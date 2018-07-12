原标题：徐军、王通海任天津市政府正局级副秘书长
天津市人民政府关于徐军等任免职务的通知
各区人民政府，各委、局，各直属单位：
市人民政府决定：
徐军任天津市人民政府副秘书长（正局级）；
刘道刚任天津市交通运输委员会副主任（正局级）；
杨灏、王智毅任天津市农村工作委员会副主任；
免去张镇天津渤海轻工投资集团有限公司总工程师职务；
免去敖家祎天津纺织集团（控股）有限公司副总经理职务；
免去曾小平天津津联投资控股有限公司董事长，香港津联集团有限公司董事长职务；
免去顾启峰天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理职务。
天津市人民政府
2018年6月21日
天津市人民政府关于王通海等任免职务的通知
各区人民政府，各委、局，各直属单位：
市人民政府决定：
王通海任天津市人民政府副秘书长（正局级）；
荆洪阳任天津市人民政府教育督导室主任（兼）；
宋奇（女）任天津市残疾人联合会第七届执行理事会理事长；
李津海、钟建鹏、王怡（女）、王健任天津市残疾人联合会第七届执行理事会副理事长；
赵华任天津北方演艺集团有限公司总经理；
免去王通海天津市公安局副局长职务；
免去杨庆山天津市人民政府教育督导室主任（兼）职务；
免去马建标天津理工大学校长职务；
免去王铭玉天津外国语大学副校长职务。
天津市人民政府
2018年7月2日
来源：天津市政府官网
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