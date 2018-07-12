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徐军 王通海任天津市政府正局级副秘书长

徐军 王通海任天津市政府正局级副秘书长
2018年07月12日 21:51 澎湃新闻
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　　原标题：徐军、王通海任天津市政府正局级副秘书长

　　天津市人民政府关于徐军等任免职务的通知

　　各区人民政府，各委、局，各直属单位：

　　市人民政府决定：

　　徐军任天津市人民政府副秘书长（正局级）；

　　刘道刚任天津市交通运输委员会副主任（正局级）；

　　杨灏、王智毅任天津市农村工作委员会副主任；

　　免去张镇天津渤海轻工投资集团有限公司总工程师职务；

　　免去敖家祎天津纺织集团（控股）有限公司副总经理职务；

　　免去曾小平天津津联投资控股有限公司董事长，香港津联集团有限公司董事长职务；

　　免去顾启峰天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理职务。

　　天津市人民政府

　　2018年6月21日

　　天津市人民政府关于王通海等任免职务的通知

　　各区人民政府，各委、局，各直属单位：

　　市人民政府决定：

　　王通海任天津市人民政府副秘书长（正局级）；

　　荆洪阳任天津市人民政府教育督导室主任（兼）；

　　宋奇（女）任天津市残疾人联合会第七届执行理事会理事长；

　　李津海、钟建鹏、王怡（女）、王健任天津市残疾人联合会第七届执行理事会副理事长；

　　赵华任天津北方演艺集团有限公司总经理；

　　免去王通海天津市公安局副局长职务；

　　免去杨庆山天津市人民政府教育督导室主任（兼）职务；

　　免去马建标天津理工大学校长职务；

　　免去王铭玉天津外国语大学副校长职务。

　　天津市人民政府

　　2018年7月2日

　　来源：天津市政府官网

责任编辑：余鹏飞

天津市徐军免去
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