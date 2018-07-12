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人民日报:3天挖断7条电缆 深圳地铁到底怎么了？

人民日报:3天挖断7条电缆 深圳地铁到底怎么了？
2018年07月12日 22:04 人民日报
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　　[人民微评：深圳地铁到底怎么了？]3天挖断7条电缆，即便属于操作失误，随即挖爆供水主管道，则暴露出管理不善。如此管理水平，与深圳现代化不匹配，与城市安全不相称，与公众预期不契合。仅归咎于施工方远远不够，若无彻底反思，不理顺管理体制，缺乏敬畏既有规定，类似问题就难绝止。

责任编辑：张迪

深圳地铁电缆
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