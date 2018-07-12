人民日报:3天挖断7条电缆 深圳地铁到底怎么了？

[人民微评：深圳地铁到底怎么了？]3天挖断7条电缆，即便属于操作失误，随即挖爆供水主管道，则暴露出管理不善。如此管理水平，与深圳现代化不匹配，与城市安全不相称，与公众预期不契合。仅归咎于施工方远远不够，若无彻底反思，不理顺管理体制，缺乏敬畏既有规定，类似问题就难绝止。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中美贸易摩擦升级 中国至少有8张底牌
- 【 军事 】 出鞘：中国应生产歼20还是继续买苏35...
- 【 财经 】 老龄化严重 辽宁坐不住了:生二孩有奖...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 计春华病逝 遗体告别仪式13日举行
- 【 科技 】 天猫京东网店售处方药竟不需处方
- 【 教育 】 家长是老赖 大学可以拒绝录取考生吗？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有