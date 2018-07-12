原标题：这个联合国报告，对于中美贸易战极其重要

这两天，联合国“世界知识产权组织”发布了一份2018年度最新的“全球创新指数”排名。

而在中美贸易战的大背景下，这份联合国的年度报告，此刻尤其需要中国和美国民众的共同关注！

这不仅仅是因为在这份排名中，中国首次进入了世界前20的行列，从去年的第22名升至第17名，而美国则从全球第4下跌到了第6……

更重要的是，这份以“中国打入前20”为标题刊登联合国“世界知识产权组织”官方网站首页的排名，还直接回击了美国总统特朗普对中国发动贸易战时的一个最重要的指控：中国在“盗窃”美国的知识产权。

“世界知识产权组织”的总干事Francis Gurry就直白地表示：“中国在这份榜单中的快速攀升，是由该国最高领导层的战略导向决定的——即发展世界级的创新能力，以知识密集型产业为基础调整经济结构，并依靠创新来保持国家竞争力。”

实际上，在这份“全球创新指数2018”的完整报告中，研究人员更是把中国排名的显著进步作为报告中“重点发现”的一个环节进行了阐述，并给予了我们很高的评价。

（截图为报告中的原文）

比如报告写到：“中国的优秀创新力在多个领域都有充分的证据…。从绝对值，以及在研发上的投入、研发人员、专利和科技出版物上来说，中国已经是世界第一或者第二了，其量级甚至超过了多数高收入国家”。

（截图为报告中的原文）

报告还给出了中国在科研人员、科研投入、专利和科技出版物上是如何超过多少发达国家的相关数据和图表：

报告甚至这样还写到：作为中等收入国家中唯一一个进入前20的国家，中国在过去这些年的成功不仅令人惊叹，更成为了其他中等收入国家学习的楷模。

（截图为报告中的原文）

另外，报告还将中国在可再生能源领域的创新单独列为了一个章节，进行了系统性的介绍和肯定。

那么，相信大家读到这里就不难明白，咱们中国今年创纪录里成为全球最具创新力的第17个经济体，靠的是咱们自己的清晰的发展策略，以及大力度的资金和人员的投入，而并不是美国总统特朗普和他的幕僚们所指控的什么“盗窃美国知识产权”。

所以，正如外交部发言人华春莹所说：中国的创新成就一不靠偷，二不靠抢，而是13亿多中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。

也正如中国驻美大使崔天凯所说：中国和其他发展中国家也完全有能力进行创新，如果认为只有美国人才会创新，其他人都在窃取美国人的知识产权，那是歧视 。

而且，华春莹和崔天凯也都希望美国人民能够对此有着“清醒的认识”。

但令人无奈的是，这么一份重要的联合国报告，目前在美国的舆论场上并没有引起什么关注，只有美联社发布了一个简单的通稿。而且，若不是美国自己的排名下滑了2位，只怕美国媒体报道这份报告的积极性会更弱……

但耿直哥希望美国媒体能负责地把这个消息告诉美国民众，好让他们可以独立思考中国近些年在科技上突飞猛进的真正原因，而不是人云亦云地被那些仇视中国的政客和特朗普所煽动的“民族主义“带跑。

耿直哥更认为，只有正视中国创新力的进步，才能激励美国人更努力地加强自己的创新力，稳固自己世界最前列的地位。而如果选择固步自封，不断对中国的进步吐酸水和扣帽子，那么未来美国在联合国这个全球创新力排名上所遭受的冲击，可能就不止今天的“下跌2位”了……

另一方面，虽然中国已经成为创新力方面排名世界第17，我们也要看到我们前面还有16个经济体比我们优秀。譬如，人口只是我们一个“零头”的瑞士、荷兰与瑞典，却其依靠创新的“含金量”占据了全球三甲；而目前创新能力仍然强大的美国在排名上下滑2位，也反映出创新力领域的全球竞争有多么激烈。

所以，靠“量”取得今天地位的我们，就更加不得松懈甚至自满，更得正视我们与前16个经济体的差距，努力在创新的“质”上不断提升。我们的进步不是“偷”来的，但我们要走的路仍然漫长。

（图为排在中国大陆前面的16个经济体）

责任编辑：张迪