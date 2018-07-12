说“中国人自己带中国人来死” 泰国电视主播道歉

“我传达了不好的讯息，使得中国兄弟们、泰国华裔、全球华人华侨伤心和生气 ……我正式向大家道歉。”

近日，泰国Bright TV电视台主播Yukhon在节目中就普吉岛翻船一事发表了不当言论，称“中国人自己带中国人来死在泰国”，今天（12日），他道歉了。

泰国Bright TV电视台主播Yukhon在新闻节目关于“中国人带中国人来泰国死”的画面截图

7月12日，泰国头条新闻微博当地时间下午16：00发布文章称，近日，泰国Bright TV电视台主播Yukhon在节目中就普吉岛翻船一事发表了不当言论，单方面否定中国游客对泰国旅游业发展的作用，并且称此次事件为“中国人自己带中国人来死在泰国”，导致许多在泰的华人侨胞十分愤慨。对此，该媒体呼吁这名主持人道歉。

其在文章中称，“Yukhon在新闻节目中公然否定中国游客对泰国旅游业发展所作的贡献，且将普吉翻船事件责任均推卸给中国人，是极不恰当又伤害中国人民感情的行为，应该立即无条件道歉！”

之后，迫于舆论压力，Bright TV方面已经联系泰国头条新闻，称将于7月12日泰国时间17：00进行说明。

泰国时间17：00，Yukhon在节目中向中国人民、全球华人华侨就此前泰国普吉岛翻船事故的不当言论正式鞠躬道歉。

来源：泰国头条新闻

该主播在节目中称：

“我传达了不好的讯息，使得中国兄弟们、泰国华裔、全球华人华侨伤心和生气，对我播报的新闻充满不满，我承认我的用词和播报的确不好，没有三思而后言，我正式向大家道歉。”

他又补充称，“我还要按照中国的礼仪文化向大家鞠躬道歉”。

责任编辑：张迪