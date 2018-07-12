上海书记李强会见洪秀柱：两岸青年多交流共担当

原标题：李强会见洪秀柱：两岸青年多交流共担当，两岸和平发展未来就越好
上海市委书记李强今天会见了中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱一行。
李强对洪秀柱始终坚持“九二共识”、反对“台独”，为推动两岸和平发展与中华复兴、促进两岸青年交流交往作出的贡献表示钦佩。他说，上海是台湾同胞投资、生活的重要聚集之地，与台湾各领域交流合作十分密切。愿本着“两岸一家亲”的理念，继续为台湾同胞在上海学习、就业、创业、生活提供更多便利。今年11月，首届中国国际进口博览会将在上海举办，我们欢迎台企积极参与，共享大陆发展机遇。促进两岸和平发展，关键是增进心灵相通。青年是希望、是未来，两岸青年多交流、共担当，两岸和平发展的未来就会越来越好。上海愿为推动两岸经济社会融合发展，不断增进两岸同胞福祉作出更大贡献。
洪秀柱表示，对两岸和平发展的未来充满信心，这是不可逆转的时代潮流。这次来访主要是为了促进两岸青年交流交往，了解台商台企发展情况，增进彼此沟通理解。今年大陆出台了31条惠台利台措施，上海率先拿出55条实实在在的政策举措，希望以此为契机，进一步推动两岸同胞合作往来，深化两岸青年交流互动，为促进两岸和平发展作出积极贡献。
上海市领导郑钢淼、诸葛宇杰参加会见。
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