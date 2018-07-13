澳禁止海外留学生在议会实习 外媒：为防中国

原标题：澳禁止海外留学生在议会实习，为防中国？

[环球时报综合报道]据《澳大利亚金融评论报》12日报道，澳大利亚议会已经禁止海外留学生在联邦议员办公室实习。该报称，这是因为议员担心中国留学生获得机密材料的访问权。

根据新法令，通过澳大利亚国立大学组织的议会实习，将仅限于澳大利亚公民，尽管联邦议员仍可以在非正式的基础上向外国人提供实习或工作机会。

路透社称，这项改革很明显是在“阻止中国人刺探澳大利亚事务”。中国留学生申请到澳议会和政府实习的比例很高，甚至有人在议会或政府以实习生的身份工作多年。实习生可以进入联邦议员的办公室，并参与一系列影响国家政策制定的活动。一些澳议员向参议院和众议院议长表示，他们担心中国留学生会利用这一特权，获得议员和部长办公室的访问权。

澳大利亚参议院议长瑞安的发言人拒绝回答本次政策修改的直接原因。对于路透社记者询问“此举目的是否在于阻止中国人干预”，他不予置评。

责任编辑：张岩