泰媒促政府反思沉船事故:营救不力影响中国人感情

原标题：泰媒敦促政府反思普吉沉船事故：营救不力，严重影响中国民众感情

[环球时报驻泰国特派记者 赵益普 环球时报记者 赵衍龙 李慧玲]由于海底条件不利，原定于12日进行的“凤凰”号翻沉事故最后一具遗体打捞工作当天受阻。搜救人员将于今日继续进行尝试。随着普吉游船翻沉事故救援工作接近尾声，泰国媒体开始反思政府在此次事故中的责任，并注意到中国社交媒体上的不满。泰国旅游部门12日证实，部分中国游客取消了预定的普吉游行程。

12日14时50分，泰国海军“蛙人”搜救人员携设备下潜至海下45米处，对“凤凰”号船下遇难者遗体进行打捞。但由于水压太大及天色逐渐变暗，搜救人员生命安全存在危险，泰国皇家海军作出暂停打捞决定。

在国人为遇难者及其家庭感到悲恸之时，泰国Bright TV电视台男主持人Yukhon却被爆于近日否定中国游客对泰国旅游业发展的作用，并发表不当言论称，“中国人自己带中国人来死在泰国”。这引起许多在泰华人愤慨。12日，该主持人对此正式鞠躬道歉。

泰国《泰叻报》注意到，中国社交媒体上有声音认为，与营救13名失联泰国足球队员相比，泰方对中国游客的营救措施不够有力。该报称，这严重影响了中国民众感情，特别是将翻船事故原因甩到中国人头上。此外，救生衣也是中国社交媒体评论的焦点。有人质疑船上只给游客提供看珊瑚的救生衣，且不是真正意义上的救生衣。该报敦促泰国政府应当从事件中汲取教训，即在危机面前必须有坚强有力的领导，力争将损失降到最低。

普吉沉船事故已经对中国游客的信心造成影响。泰国旅游与体育部常任秘书长蓬帕努12日表示，目前仍有中国游客去普吉旅游，但有迹象表明，中国游客的数量在下降。他说：“我看了普吉各大酒店的订房数据，从7月13日开始，原本中国游客预定的房间有10%至15%被取消。”

《曼谷邮报》11日评论说，翻船和足球队被困的悲剧不仅是可以被阻止的，更是应该被预防的。泰国应该采取更有效的预警管理措施，避免发生更多类似的灾难，危及更多无辜的生命。

责任编辑：张岩