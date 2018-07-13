台纽约侨社要改挂五星红旗 侨领一语道破“玄机”

原标题：台纽约侨社要改挂五星红旗 当地侨领一语道破改旗主要原因
[环球时报综合报道]据台湾《中国时报》12日报道，成立近百年、一向支持台当局的纽约遡源公所，将于8月19日举办大楼落成90周年庆典时改挂五星红旗。
由雷、方、邝三姓宗亲组成的遡源公所成立于1925年，为纽约“中华公所”旗下60个侨团之一。公所前主席、现中文书记雷文波称，改旗决定为现任正副主席提出，并于四五月在会员大会上投票表决，“到场会员有94名，其中78人表示同意换旗”。这也是继2002年纽约至孝笃亲公所后另一个改旗的重要公所。
台“外交部”12日间接证实此事，称该公所近年涌入大量大陆新移民，使公所成员由量变产生质变，这也凸显大陆不仅“打压”台国际空间，同时也加强对海外侨社的“统战”。有当地侨领称，民进党执政后对传统侨社的态度以及对两岸关系的处理是改旗的主要原因。（林风）
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