陈水扁扬言期待“全代会” 民进党气坏：土犬狂吠

原标题：陈水扁扬言期待“全代会”，民进党气坏：台湾土犬到处狂吠

[环球时北特约记者 余潞]党15日将召开第18届全代会，陈水扁接到开会公函及中执评委投票通知单，他扬言要去参加，还表示最坏可能是在蔡英文面前被抓回去。半年来，陈水扁接连“咬同志”，让民进党颇为难堪。

保外就医的陈水扁屡屡不管“四不原则”，12日又在“新勇哥物语”发文称，身为民进党党员与党代表，有参加党代表大会的义务与权利，但他自2008年以来迄今已有10年没出席，对这次全代会“非常期待”。陈水扁称，2016年“大选”时，时任“法务部长”罗莹雪以选举投票是政治活动为由阻止他投票，“选举公民权就这样被剥夺了”，如今出席民进党全代会并投票选举中执评委，是否也会被认定为“政治活动”而被禁止参加？中时电子报称，陈水扁似乎完全不担心会被抓回去关，发“豪语”挑衅“法务部长”会不会抓人。他还提到出席全代会的最坏可能，“就是在蔡总统兼主席面前被抓回去”。对此，台中监狱副典狱长12日下午回应称，监狱尚未收到陈水扁的申请，希望他提出申请，由中监来审核是否放行。

陈水扁执政时曾发行“阿扁电子报”，内容是以养在官邸、名为“勇哥”的狗为主角的漫画。“勇哥”2015年去世后，陈水扁又在网上让它再度复活，称为“新勇哥物语”，今年1月28日正式发行，陈水扁也成为变相的政治网红。联合新闻网12日称，最劲爆的莫过于他时常揭露民进党内幕。像今年3月民进党在台北市长提名问题上搞不定，陈水扁在“新勇哥物语”上称，台北市长由党主席征召提名，根本没有初选机制，“就我的了解，蔡总统兼党主席早已在官邸约见柯市长夫妇，亲自表达愿与柯市长合作的决定”。此文一出引发轩然大波，蔡英文只好拿保外就医说事，称这“对陈前总统的保外就医，不是件好事”。

不少民进党人气得直跳脚，“立委”段宜康批陈水扁有其政治目的，是为了选举消费民进党。新潮流系大佬张维嘉也气得大骂，“南部有只叫勇哥的台湾土犬到处狂吠”。有分析称，网络成为陈水扁重出江湖的舞台，正是因为民进党当初的纵容，蔡英文现在也算自食苦果。

责任编辑：张岩