赖清德团队改组名单选定 被批用人准则完全没用

原标题：赖清德团队改组名单选定 岛内作家：用人准则在蔡当局完全没用

[环球时北特约记者李名]“行政院长”赖清德12日召开记者会，亲上火线宣布上任以来最大幅度的改组，9个部门换头头。悬缺已久的“教育部长”职务终于补实，由“内政部长”叶俊荣转任，“内政部长”则由“行政院”发言人徐国勇接任，其他像“交通部长”、“法务部长”和“财政部长”等也都换人。联合新闻网称，蔡英文民调不佳，加上年底选举逼近，民进党不得不大幅换血，“与其说这次改组是配合施政考虑，不如说是为选举服务的选举内阁”。

此次改组备受争议，多数舆论对“教育部长”和“内政部长”人选不看好。“中央社”12日称，叶俊荣过去在台大法学院任教，曾担任“研考会主委”，担任“内政部长”期间经常强调救灾与防灾的重要性。不过之前在野阵营质疑他曾在大陆授课，情节是否与“拔管案”（当局以在大陆讲课为由阻止管中闵出任台大校长）主角管中闵相似，恐怕将再掀起一波争议。台湾家长教育联盟理事长谢国清直言，“担心新部长对课纲议题不熟悉”。“国教行动联盟”理事长、台湾大学应用力学研究所教授王立升称，鲜少见到叶俊荣对教育问题发表看法，“教育部”应该找个有高度不受政党干扰的人，如今又找个政党属性这么强的人来接任，“不敢乐观”。国民党“立委”柯志恩说，请叶俊荣好好三思，此时蔡当局其实只要一个人选填补“教长”空缺，因为民进党早已放弃了教育。中时电子报甚至用“跳油锅”形容叶的新职务。

徐国勇出任“内政部长”同样饱受质疑。“中央社”介绍称，徐国勇是“卤肉饭之子”，小时候父母在士林市场卖卤肉饭，他常到店里帮忙，耳濡目染之下也懂得厨艺，曾在媒体面前示范家传卤肉饭及剥皮辣椒鸡汤的做法。大学毕业后，他从事律师工作，后来在同学、现任“行政院”秘书长卓荣泰的建议下参选台北市议员，从此踏入政坛，先后担任过“立委”及电视台政论节目名嘴。去年9月赖清德上任后，提拔徐国勇当发言人，他接连为卫生纸涨价及赖的“香蕉新吃法”辩护。前警大教授叶毓兰12日嘲讽说，徐国勇“这么优秀，直接请他去兼任法务部长或教育部长，这样就能更深入地去面对废死与拔管危机，立马解除危机，不是吗？”有媒体披露称，叶俊荣其实备受赖清德赏识，他离开“内政部”不是因为表现不佳，而是赖考虑选战做出的决定。中时电子报称，马英九日前因国民党“三中交易案”遭起诉，告发他的正是徐国勇。马办质疑，“原来只要敢去告马，就有机会升官？”

其他人事案，像台港务公司董事长吴宏谋将接任“交通部长”被质疑是“鸡犬升天”。他是“总统府秘书长”陈菊的人马，高雄气爆时“护驾有功”。原“法务部长”邱太三可能转任“国安会”咨询委员，职缺由“调查局长”蔡清祥接任。前“文建会主委”、人类学家陈其南将接任台北故宫院长，2005年推动社区改造时，他曾卷入公款流入私人口袋风波。

“立委”江启臣称，一如预期没有看到社会期待的新气象，却看见当局挖东墙补西墙，政治酬庸与妥协的和稀泥感。自由作家洛杉基称，什么用人唯才、尊重专业等起码用人准则，在蔡当局完全不管用。就那么几个人像在玩大风吹，哨子一响，大家立刻站起来换位子，坐到哪个位子，就是哪个位子的“部长”，没抢到位子的就到“总统府”当顾问，喝茶看报等“总统”任期一到就退休，“人民则是苦哈哈，正在研究如何减少吃喝玩乐，才能应付缩水的退休年金”。

联合新闻网称，当前社会氛围对民进党年底选举十分不利，因此赖清德一声令下，大幅调整“内阁”人事。不过，若新首长只用激情式的言语与作风拼选举，民众的眼睛是雪亮的，年底还是会睁大眼投反对票。

责任编辑：张岩