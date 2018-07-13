黑龙江省长谈小煤矿整治:是干部忠诚担当的试金石

原标题：闯过整治小煤矿这道“坎”（声音）

《 人民日报 》（ 2018年07月13日 05 版）

王文涛

把小煤矿专项整治作为对我们是否筑牢“四个意识”的一次检验，作为干部是否忠诚、干净、担当的试金石

刚才，四个煤城的汇报，像“一个语文老师教出来”的，基本上都还停留在高度重视、贯彻落实之类的表态层面上，无台账、无计划、无目标、无措施。这样的表态本质上就是在等待观望，想以时间换空间！

加快落后煤炭产能淘汰退出是党中央、国务院的明确要求，是对我省煤矿安全严峻形势的倒逼。依法依规限期关闭小煤矿不仅仅是经济问题，也是政治问题；既关乎民生，更关乎国计。我们要进一步解放思想、提高认识，按照中央的要求和省委常委会的部署，把这次小煤矿专项整治作为对我们是否筑牢“四个意识”的一次检验，作为干部是否忠诚、干净、担当的试金石。

关闭小煤矿是一项政策性强、牵涉面广、时间要求紧的工作。要抓紧完善方案，加快工作推进力度。政策制定要清晰简练、不含歧义、便于操作。要各方配合，形成合力。省直各部门汇报的“煤十条”实施方案都很具体，具有可操作性，要落细落实落好。要压实工作责任，切实履行职责，该属地管的就属地管，该部门管的就部门管，形成工作合力，闯过关闭小煤矿这道“坎”，打好这场没有退路的攻坚战。

要弹好钢琴，统筹好专项整治与社会稳定的关系，统筹好生产与生活的关系，统筹好保护合法权益和打击非法开采的关系，维护好黑龙江经济社会发展向上向好的良好局面。对小煤矿不能一关了之，要注重听取矿主的意见和合理诉求。要按照“一堵三疏”的原则，对合法煤矿权益一定要保护，非法的要予以整治打击。对关闭的煤矿产能，指标可以市场化交易的，要引导、组织、帮助他们去交易。有些地方的合法建设煤矿没有产能置换指标，可以通过购买这些关闭矿井的产能指标加以解决。对非法开采的煤矿则要坚决取缔。解决好历史遗留问题，帮助煤矿企业解决实际困难。

要关心群众生活，维护好社会稳定。地方各级政府要畅通信息，做到下情上达、上情下达，做好资金筹措、供暖准备等各种预案准备工作。据测算，关闭小煤矿后，全省今冬明春供暖季煤炭供应缺口在800万吨至1000万吨。省直各部门要提前谋划，煤源、资金一定要提早备足备好，确保冬季供暖质量和供暖安全，既消除产煤市地和矿主等待观望的侥幸心理，又稳定社会预期，满足龙江父老乡亲温暖过冬的需求。

——黑龙江省省长王文涛日前在全省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作领导小组第一次会议上说

（本报记者 郑少忠整理）

责任编辑：霍宇昂